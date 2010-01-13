Коротко и ясно: что такое ICO? На фоне новых ценовых рекордов биткоина и Ethereum появился и получил признание новый способ вывода на рынок криптовалют – ICO, или «первичный выпуск монет». Не всем, однако, понятно, что это такое и стоит ли инвестировать в ICO. Кроме того, в США регулировать ICO пока получается не очень хорошо: тем, кто собирается инвестировать в криптовалюты, будет полезно узнать, почему.



Еще совсем недавно биткоин казался незрелым, смехотворным и незначительным платежны средством. Но все изменилось.



Словно подтверждая свою важность, недавно биткоин обновил рекорд по стоимости, когда цена одной монеты впервые превысила отметку в $2500 (правда, через некоторое время курс упал до $2000, а на момент публикации продолжает оставаться на уровне $2200 за монету). Что можно сказать точно, так это то, что с момента появления валюты в 2009 году экосистема криптовалют кардинально изменилась.



Рынок криптовалют уже не тот, что во времена, когда биткоину приходилось делиться вниманием медиа с лайткойном и несерьезным по своей природе доугикойном. В то время балом правила биржа Mt. Gox., киоски с капкейками становились любимцами прессы, когда начинали принимать криптовалюты, а одной из важнейших метрик оценки биткоина была пицца.





Сегодня курс десятков криптовалют держится на уровне восьмизначных сумм, а частота появления новых игроков все увеличивается.



В свете рождения новых и новых криптовалют стоит разобраться с одним уже получившим славу типом транзакций под названием «первичный выпуск монет», или ICO. ICO похоже на IPO, но в каком-то смысле и противоположно ему. Несмотря на внешнюю сложность, этот процесс стал популярным способом запуска новых криптовалют.



Однако, как часто бывает с новыми криптовалютами, сфере хватает юридических вопросов и нечестных игроков. Поэтому лучше рассмотреть подробнее, что представляет собой ICO на сегодняшнем рынке криптовалют.



Основы ICO



ICO – это механизм привлечения средств, по условиям которого будущая криптовалюта продается за нынешние, ликвидные виртуальные деньги. Вы перечисляете ICO биткоины или эфиры, а взамен получаете Новых-Супер-Пупер-Монет-от-Билли или печально известные CrunchCoin.



Газета Financial Times называет ICO «нерегулируемым выпуском криптовалют, инвесторы в котором могут зарабатывать биткоины и другие [криптовалюты]». Достаточно точное описание, особенно если обратить внимание на слово «нерегулируемый». К этому мы вернемся чуть позже.



Если говорить о других солидных финансовых медиа, журнал Economist также обратил внимание на этот механизм. Вот как там описывается предмет покупки в ICO:



В качестве «монет» на ICO используются цифровые купоны – токены, выпущенные на нестираемом распределенном регистре, или блокчейне, на котором основана работа биткоинов. Таким образом, этими купонами легко можно торговать, однако они, в отличие от акций, не хранят информации о владельце. Инвесторы надеются, что благодаря успешной работе валюты стоимость токенов возрастет.



Это увеличение стоимости – крайне важный момент в понимании того, чем же так привлекательны ICO. Эти сделки совершаются не от любви к той или иной валюте. Они совершаются в расчете на быстрый и крупный выигрыш.



Примечательно, что не все ICO проводятся для криптовалют с собственным блокчейном. По данным исследовательской группы Smith + Crown, в ходе некоторых ICO «запускаются «мета-токены» на базе Ethereum, Bitcoin, NXT и других».



В конце концов, почему нет?



Таким образом, ICO могут быть криптовалютами поверх других криптовалют, финансируемыми третьими в надежде на большое будущее. Это может показаться безумием, но в мире криптовалют эта идея сейчас процветает.



Эта шумиха помогает пузырю ICO не лопнуть. В той же статье Economist, опубликованной в апреле этого года, упоминается показатель, приведенный Smith + Crown: «В ICO уже вложено около $250 млн, причем $107 млн только за этот год».



Это очень большие деньги, если считать абсолютный объем сделок. Поэтому нетрудно понять, почему традиционные бизнес-издания уделяют это такое значение. Следовать за деньгами – это их работа.



Если подытожить, то ICO — это новый финансовый инструмент, который помогает молодым криптовалютам правильно стартовать.



Воры, ложь и закон



Как часто бывает с новыми трендами, в мире ICO легко можно наткнуться на недобросовестных игроков. Учитывая давние традиции поощрения нечестной игры на рынке биткоина и криптовалют в целом, неудивительно, что и ICO привлекли внимание людей с не самыми честными помыслами.



Мошенничество и махинации с ICO стали настолько распространены, что даже поверхностный поиск в интернете выведет вас на заголовки вроде «Получивший инвестиции Роджера Вера основатель Qtum стоял за недавним мошенничеством с ICO», «Если вы вложились в ICO Matchpool – возможно, это обман» и «Очередные мошенники с криптовалютами прикрывались фамилией Ротшильдов». Все эти заголовки относятся к недавним новостям.



В мире ICO обман – отнюдь не редкость. Добавьте к этому привычный для любого нового предприятия уровень некомпетентности, и получите настоящий Дикий Запад.



Законы



Но как же закон, справедливо возразите вы. Он ведь вроде существует для того, чтобы защитить потребителей?



Возвращаясь к отчету Smith + Crown: обход привычных правил привлечения средств в мире ICO считается практически нормой – и это по крайней мере отчасти объясняет, почему ограничения в сфере появления новых криптовалют могут остаться внутренней проблемой:



Большинство ICO сегодня позиционируются как «программные токены с предварительной продажей» – что-то вроде раннего доступа к онлайн-игре для самых преданных фанатов. Чтобы обойти требования законодательства, обязательные для любой формы торговли ценными бумагами, организаторы многих ICO используют термины вроде «массовая продажа» и «донаты» вместо ICO.



Таким образом, закон в области ICO в США пока работает не очень эффективно.



Есть мнение, что крах юридического регулирования – это на даже хорошо, поскольку так рынок ICO получает возможность быстрее развиваться и внедрять инновации. Доля правды в этом есть, даже в техническом плане, однако риск того, что незадачливые инвесторы, попадут во власть мошенников, все равно остается.



Ответственность покупателя и моральные риски остаются весомыми аргументами за отсутствие правовых норм работы ICO и криптовалют. Однако для того, чтобы рынок продолжал расти и мог привлечь гораздо более крупный капитал, нужно делать больше.



Лопнет ли пузырь?



Есть ли вероятность того, что рост ICO замедлится? Конечно, но причины их возникновения лежат намного глубже, чем казалось поначалу.



Подобное мнение в недавней статье высказывает ресурс CryptoHustle: «У истоков мании на ICO стоят, скорее всего, ранние владельцы Ethereum, которые получают большие дивиденды после недавнего повышения». Рост курса Ethereum действительно впечатляет, и это лишь подогревает интерес к ICO, так что сейчас может быть всего лишь начало.





Тем не менее эти факты не говорят о том, что рынок криптовалют сейчас там, где должен быть. В конце концов, как минимум с прошлого октября ходят разговоры о том, что ICO обгонят собственное развитие, и пузырь лопнет так же, как было с множеством других новых технологических ниш. Долго ли продлится эта золотая пора – неясно. Но коррекция так или иначе случится, и когда это произойдет, будет видно, какие криптовалюты имеют право на существование.



Что в итоге?



Рынок криптовалют снова на взлете. Пока он продолжает ставить новые рекорды, все новые альтернативные игроки будут претендовать на его долю.



Стоит ли вкладываться в ICO? Да, если вы очень любите риск, не боитесь потерять свой капитал и готовы сделать ставку на идею, которая может оказаться пустышкой.



Опять же, у краудфандинга примерно те же риски, но работает все прекрасно. Решайте сами.



Источник Еще совсем недавно биткоин казался незрелым, смехотворным и незначительным платежны средством. Но все изменилось.Словно подтверждая свою важность, недавно биткоин обновил рекорд по стоимости, когда цена одной монеты впервые превысила отметку в $2500 (правда, через некоторое время курс упал до $2000, а на момент публикации продолжает оставаться на уровне $2200 за монету). Что можно сказать точно, так это то, что с момента появления валюты в 2009 году экосистема криптовалют кардинально изменилась.Рынок криптовалют уже не тот, что во времена, когда биткоину приходилось делиться вниманием медиа с лайткойном и несерьезным по своей природе доугикойном. В то время балом правила биржа Mt. Gox., киоски с капкейками становились любимцами прессы, когда начинали принимать криптовалюты, а одной из важнейших метрик оценки биткоина была пицца.Сегодня курс десятков криптовалют держится на уровне восьмизначных сумм, а частота появления новых игроков все увеличивается.В свете рождения новых и новых криптовалют стоит разобраться с одним уже получившим славу типом транзакций под названием «первичный выпуск монет», или ICO. ICO похоже на IPO, но в каком-то смысле и противоположно ему. Несмотря на внешнюю сложность, этот процесс стал популярным способом запуска новых криптовалют.Однако, как часто бывает с новыми криптовалютами, сфере хватает юридических вопросов и нечестных игроков. Поэтому лучше рассмотреть подробнее, что представляет собой ICO на сегодняшнем рынке криптовалют.ICO – это механизм привлечения средств, по условиям которого будущая криптовалюта продается за нынешние, ликвидные виртуальные деньги. Вы перечисляете ICO биткоины или эфиры, а взамен получаете Новых-Супер-Пупер-Монет-от-Билли или печально известные CrunchCoin.Газета Financial Times называет ICO «нерегулируемым выпуском криптовалют, инвесторы в котором могут зарабатывать биткоины и другие [криптовалюты]». Достаточно точное описание, особенно если обратить внимание на слово «нерегулируемый». К этому мы вернемся чуть позже.Если говорить о других солидных финансовых медиа, журнал Economist также обратил внимание на этот механизм. Вот как там описывается предмет покупки в ICO:Это увеличение стоимости – крайне важный момент в понимании того, чем же так привлекательны ICO. Эти сделки совершаются не от любви к той или иной валюте. Они совершаются в расчете на быстрый и крупный выигрыш.Примечательно, что не все ICO проводятся для криптовалют с собственным блокчейном. По данным исследовательской группы Smith + Crown, в ходе некоторых ICO «запускаются «мета-токены» на базе Ethereum, Bitcoin, NXT и других».Таким образом, ICO могут быть криптовалютами поверх других криптовалют, финансируемыми третьими в надежде на большое будущее. Это может показаться безумием, но в мире криптовалют эта идея сейчас процветает.Эта шумиха помогает пузырю ICO не лопнуть. В той же статье Economist, опубликованной в апреле этого года, упоминается показатель, приведенный Smith + Crown: «В ICO уже вложено около $250 млн, причем $107 млн только за этот год».Это очень большие деньги, если считать абсолютный объем сделок. Поэтому нетрудно понять, почему традиционные бизнес-издания уделяют это такое значение. Следовать за деньгами – это их работа.Если подытожить, то ICO — это новый финансовый инструмент, который помогает молодым криптовалютам правильно стартовать.Как часто бывает с новыми трендами, в мире ICO легко можно наткнуться на недобросовестных игроков. Учитывая давние традиции поощрения нечестной игры на рынке биткоина и криптовалют в целом, неудивительно, что и ICO привлекли внимание людей с не самыми честными помыслами.Мошенничество и махинации с ICO стали настолько распространены, что даже поверхностный поиск в интернете выведет вас на заголовки вроде «Получивший инвестиции Роджера Вера основатель Qtum стоял за недавним мошенничеством с ICO», «Если вы вложились в ICO Matchpool – возможно, это обман» и «Очередные мошенники с криптовалютами прикрывались фамилией Ротшильдов». Все эти заголовки относятся к недавним новостям.В мире ICO обман – отнюдь не редкость. Добавьте к этому привычный для любого нового предприятия уровень некомпетентности, и получите настоящий Дикий Запад.Но как же закон, справедливо возразите вы. Он ведь вроде существует для того, чтобы защитить потребителей?Возвращаясь к отчету Smith + Crown: обход привычных правил привлечения средств в мире ICO считается практически нормой – и это по крайней мере отчасти объясняет, почему ограничения в сфере появления новых криптовалют могут остаться внутренней проблемой:Большинство ICO сегодня позиционируются как «программные токены с предварительной продажей» – что-то вроде раннего доступа к онлайн-игре для самых преданных фанатов. Чтобы обойти требования законодательства, обязательные для любой формы торговли ценными бумагами, организаторы многих ICO используют термины вроде «массовая продажа» и «донаты» вместо ICO.Таким образом, закон в области ICO в США пока работает не очень эффективно.Есть мнение, что крах юридического регулирования – это на даже хорошо, поскольку так рынок ICO получает возможность быстрее развиваться и внедрять инновации. Доля правды в этом есть, даже в техническом плане, однако риск того, что незадачливые инвесторы, попадут во власть мошенников, все равно остается.Ответственность покупателя и моральные риски остаются весомыми аргументами за отсутствие правовых норм работы ICO и криптовалют. Однако для того, чтобы рынок продолжал расти и мог привлечь гораздо более крупный капитал, нужно делать больше.Есть ли вероятность того, что рост ICO замедлится? Конечно, но причины их возникновения лежат намного глубже, чем казалось поначалу.Подобное мнение в недавней статье высказывает ресурс CryptoHustle: «У истоков мании на ICO стоят, скорее всего, ранние владельцы Ethereum, которые получают большие дивиденды после недавнего повышения». Рост курса Ethereum действительно впечатляет, и это лишь подогревает интерес к ICO, так что сейчас может быть всего лишь начало.Тем не менее эти факты не говорят о том, что рынок криптовалют сейчас там, где должен быть. В конце концов, как минимум с прошлого октября ходят разговоры о том, что ICO обгонят собственное развитие, и пузырь лопнет так же, как было с множеством других новых технологических ниш. Долго ли продлится эта золотая пора – неясно. Но коррекция так или иначе случится, и когда это произойдет, будет видно, какие криптовалюты имеют право на существование.Рынок криптовалют снова на взлете. Пока он продолжает ставить новые рекорды, все новые альтернативные игроки будут претендовать на его долю.Стоит ли вкладываться в ICO? Да, если вы очень любите риск, не боитесь потерять свой капитал и готовы сделать ставку на идею, которая может оказаться пустышкой.Опять же, у краудфандинга примерно те же риски, но работает все прекрасно. Решайте сами.

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