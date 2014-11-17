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Grabit привлек $25 млн., чтобы роботы могли аккуратно обращаться с разными объектами

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Grabit привлек $25 млн., чтобы роботы могли аккуратно обращаться с разными объектами

Руки роботов прошли долгий путь развития с 1960 года, когда Джордж С. Девол и Джозеф Энгельбергер создали самые ранние промышленные модели. Они имели двухпальцевые захваты, которые, казалось, годились только для того, чтобы вытянуть резиновую уточку из корзины во время игры, но ничего более сложного не могли сделать.

К настоящему времени роботы на фабриках и складах могут регулировать свои захваты, чтобы уподобиться человеческой руке. Однако, возникают проблемы, когда дело касается пористых, крошечных объектов или, тех, которые должны быть размещены с большой точностью, например в области обработки материалов в текстильной, пищевой, автомобильной и электронной промышленности.


Стартап по названием Grabit, базирующийся в Саннивейл (Калифорния, США), занимается проблемой увеличения ловкости и улучшения захвата робота, используя "электроадгезию" (это именно та сила, которая заставляет ваши волосы на голове стоять ровно после того, как вы потрете о нее воздушный шарик), чтобы перемещать разные материалы.


Электроадгезия и машинное обучение позволяет роботу Stackit накладывать друг на друга слоями текстильные материалы, в том числе кожу, сетчатые ткани и композитные волокна, тем самым ускоряя процесс изготовления обуви или создания пары джинсов на заводе. Другие роботы компании - Meterit и Conveyit могут обращаться со всем, начиная от хрупких яиц и заканчивая крупными 50-фунтовыми коробками или даже автомобильным стеклом, работая на фабриках или центрах сортировки.


По словам члена правления Grabit Джима Кима, основателя Formation 8 и генерального партнера Builders, стартап в сфере промышленной робототехники теперь приносит значительную прибыль и недавно обзавелся двумя новыми клиентами: один в сфере производства одежды и другой в сфере логистики, однако он отказался назвать имена этих клиентов. Можно только сказать, что компания Grabit является стратегическим партнером Nike Inc.

На сегодняшний день стартап привлек 25 миллионов долларов венчурного финансирования от инвесторов, среди которых есть как фонды, так и крупные производители. Ранними инвесторами были Nike, Draper Nexus Ventures и инвестиционное подразделение компании Flex - Flex Lab IX, затем к ним присоединились Formation 8, Danhua Capital, Samsung, ABB, NTT Docomo и Shanghai Electric.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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