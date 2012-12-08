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Основная цель реформ — сэкономить на пенсионерах

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Старый Сегодня, 20:53
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Основная цель реформ — сэкономить на пенсионерах


Пенсионная реформа не дает покоя нашему Правительству. И понятно почему. Не нравится Правительству, что у Пенсионного фонда не хватает денег на выплату текущих пенсий. Не нравится Правительству каждый год финансировать специальные транши, которые позволяют закрыть деньги в Пенсионном фонде. Говоря проще, не хочет Правительство платить Пенсионному фонду. Считает, что таким образом нивелируется сама идея Пенсионного фонда, получается уже не Пенсионный фонд, а не понять что.

И вот Правительство созрело для очередной идеи. Оно решило, что так как предприятия все равно не платят пенсионные взносы, чтобы им было легче дышать и они платили людям нормальные зарплаты, снизить страховые взносы с 30% до 22%. Смысл данного мероприятия заключается в том, что по мнению правительства тогда предприятия выйдут из тени, начнут платить зарплаты не в конверте, лишая людей будущих пенсий, а нормальные белые зарплаты. Это прежде всего будет хорошо для простых работников. Сэкономленные на взносах деньги предприятия направят на развитие, покупку нового оборудования, мощностей. Если вдруг работникам повезет и они получат более высокие зарплаты, то люди будут больше покупать, увеличится покупательная способность, что в свою очередь подтолкнет экономику.

Снизив страховые взносы, Правительство предлагает увеличить НДС с 18% до 22%. Дело в том, что это очень прозрачный налог, который государству легко контролировать и предприятия ни как не смогут его избежать, если они обязаны платить НДС. Таким образом, увеличив ставку НДС пополнится бюджет государства. Но бюджет Пенсионного фонда станет еще меньше.



Правительство предлагает больше не платить в Пенсионный фонд транши, вообще больше Пенсионному фонду ничего не платить. А вместо этого взять на себя выплату базовой части пенсии в размере 4800 руб. Все остальное должен платить Пенсионный фонд и как он будет платить Правительство не интересует, но помогать Пенсионному фонду больше не будут.

Эксперты прогнозируют от такого маневра ухудшение положения пенсионеров. Прежде всего говорят, что скорее всего Правительство перестанет платить работающим пенсионерам. Очень сильные опасения возникают и по поводу Пенсионного фонда. Правительство в таком случае не хочет помогать Пенсионному фонду, так как оно не хочет тащить на себе его обязательства, а уменьшение страховых взносов приведет к тому, что уменьшатся поступления в страховой фонд. Работодатели не перейдут на белые зарплаты, не поднимут зарплату работникам и не будут инвестировать деньги в развитие производства. Не верят эксперты этому. Основная причина этого по мнению специалистов - отсутствие стабильности и отсутствие перспектив в стране. Бизнесмены не видят перспектив развития бизнеса и инвестирования средств в производство. Скорее всего сэкономленные деньги будут откладывать, если получится.
У Пенсионного фонда и так нет денег, а будет еще меньше и выплата Правительством базовой пенсии не спасет ситуацию. Денег у Пенсионного фонда не будет. А это значит, что пенсии в лучшем случае будут заморожены, а в худшем постепенно усложнится механизм выхода на пенсию и получения пенсионных льгот. Пенсионный фонд будет способствовать тому, чтобы люди до последнего не выходили на пенсию, ведь он знает, что больше помощи от Правительства не получит.



Правительство просто хочет избавиться от Пенсионного фонда и оставить его один на один с пенсионерами и их пенсиями.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...etu-1002053733
https://lenta.ru/articles/2017/05/29/pensions/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592ef3efe777d
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