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Universal Bank будет развивать розничный бизнес совместно с Fintech Band

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Universal Bank будет развивать розничный бизнес совместно с Fintech Band
Новость на сайте банка:

Universal Bank стал одним из первых банков, присоединившихся к анонсированной на прошлой неделе розничной платформе, которую разрабатывает ИТ-команда Fintech Band.

«Сотрудничество с Fintech Band для нас — это возможность расширить бизнес и выйти на рынок розничного кредитования», — говорит Председатель Правления Universal Bank Ирина Староминская.

Благодаря маркетинговой, операционной и технологической поддержке со стороны Fintech Band банк будет развивать розничное кредитование и мобильное приложение — удобный инструмент управления кредитной картой.

В рамках партнерства Universal Bank планирует выпускать кредитные карты, а также предоставить клиентам мобильное приложение, систему управления личными финансами (PFM) и платежные функции.

«Все это мы планируем запустить с нашими партнерами уже в первом квартале 2018 года, — комментирует один из основателей Fintech Band Олег Гороховский. — Мы очень рады, что к нашему проекту присоединилось уже два банка. Это показывает, что наше ИТ-решение масштабируемое».

Стратегия развития Universal Bank до 2020 года предусматривает выход в топ-5 банков Украины по портфелю потребительских кредитов с использованием кредитных карт.

«Как я уже отмечал, у группы „ТАС“ грандиозные планы в рознице. Мы хотим в ближайшее время войти в тройку украинских банков по розничным кредитным продуктам. И партнерство с Fintech Band позволит нам предложить клиентам самый прогрессивный и удобный кредитный продукт на рынке», — подчеркнул Сергей Тигипко, владелец группы «ТАС», в которую входит ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК».


Сообщение Олега Гороховского:

К нашему проекту присоединился Universal Bank.

Я, к сожалению, не общался с Сергеем Тигипко, когда он работал в ПриватБанке. Я пришел в банк в конце 1995 года, и когда он уходил я еще не дорос до общения с Председателем Правления.

Тем интереснее было сейчас вести переговоры с ним.

Когда общаешься с ним есть ощущение чего-то близкого:
- все очень конкретно и по делу;
- договоренности выполняются с первого раза и без напоминаний;
- команда нацелена на результат;
- атмосфера в компании очень похожа на Приват.

И, конечно же, у нас просто не было шанса не договориться.


Больше инновационных банков хороших и разных.
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 20:31.
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Метки
fintech band, universal bank, олег гороховский, пао «универсал банк», сергей тигипко, тас
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