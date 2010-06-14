Universal Bank будет развивать розничный бизнес совместно с Fintech Band

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на сайте банка:
Universal Bank стал одним из первых банков, присоединившихся к анонсированной на прошлой неделе розничной платформе, которую разрабатывает ИТ-команда Fintech Band.
«Сотрудничество с Fintech Band для нас — это возможность расширить бизнес и выйти на рынок розничного кредитования», — говорит Председатель Правления Universal Bank Ирина Староминская.
Благодаря маркетинговой, операционной и технологической поддержке со стороны Fintech Band банк будет развивать розничное кредитование и мобильное приложение — удобный инструмент управления кредитной картой.
В рамках партнерства Universal Bank планирует выпускать кредитные карты, а также предоставить клиентам мобильное приложение, систему управления личными финансами (PFM) и платежные функции.
«Все это мы планируем запустить с нашими партнерами уже в первом квартале 2018 года, — комментирует один из основателей Fintech Band Олег Гороховский. — Мы очень рады, что к нашему проекту присоединилось уже два банка. Это показывает, что наше ИТ-решение масштабируемое».
Стратегия развития Universal Bank до 2020 года предусматривает выход в топ-5 банков Украины по портфелю потребительских кредитов с использованием кредитных карт.
«Как я уже отмечал, у группы „ТАС“ грандиозные планы в рознице. Мы хотим в ближайшее время войти в тройку украинских банков по розничным кредитным продуктам. И партнерство с Fintech Band позволит нам предложить клиентам самый прогрессивный и удобный кредитный продукт на рынке», — подчеркнул Сергей Тигипко, владелец группы «ТАС», в которую входит ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК».
Сообщение Олега Гороховского:
К нашему проекту присоединился Universal Bank.
Я, к сожалению, не общался с Сергеем Тигипко, когда он работал в ПриватБанке. Я пришел в банк в конце 1995 года, и когда он уходил я еще не дорос до общения с Председателем Правления.
Тем интереснее было сейчас вести переговоры с ним.
Когда общаешься с ним есть ощущение чего-то близкого:
- все очень конкретно и по делу;
- договоренности выполняются с первого раза и без напоминаний;
- команда нацелена на результат;
- атмосфера в компании очень похожа на Приват.
И, конечно же, у нас просто не было шанса не договориться.
Больше инновационных банков хороших и разных.