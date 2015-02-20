"Газпром" проиграл спор "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском трибунале

НАК "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования российской компании по условию "бери или плати" полностью отменены.
Встречные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа были поданы в арбитраж в июне 2014 года, устные слушания были завершены в октябре 2016 года.
По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по договору купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составили около 45,7 миллиарда долларов и 17,9 миллиарда долларов соответственно.
Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ.
Претензии "Газпрома" – неоплаченные счета в части спорной цены за ноябрь 2013 – май 2014 (2,9 миллиарда долларов) и оплата непоставленного газа по требованию "бери или плати" (42,8 миллиарда долларов).
Без учета штрафов и процентов претензии "Газпрома" на конец мая 2017 составляют 34,5 миллиарда долларов за поставленный газ по требованию "бери или плати" и 2,2 миллиарда долларов в части спорной цены в четвертом квартале 2013 года и втором квартале 2014.
Требования "Нафтогаза" – 14,1 миллиарда долларов за переплату за газ, приобретенный с 20 мая 2011 по октябрь 2015 года.