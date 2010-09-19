Стартап Evolute привлек CHF6 млн для своей инвестиционной платформы

Финтех-стартап Evolute, базирующийся в швейцарском городе Цуг, привлек венчурные инвестиции в размере 6 миллионов швейцарских франков в первом раунде финансирования.
Список всех инвесторов, которые участвовали в текущем инвестиционном раунде, пока не разглашается.
В марте Evolute Group объявила о слиянии с SwissComply – поставщиком регулируемых сервисов для управляющих активами, а теперь Evolute сделала еще один шаг вперед в своем развитии. Полученные средства компания планирует использовать для дальнейшего развития своей уникальной инвестиционной платформы и расширения возможностей для максимальной оптимизации портфелей.
Возглавляемый генеральным директором Каспаром Вохнличем, стартап Evolute предоставляет уникальные решения в области передовых технологий и управления активами для обеспечения соблюдения всех нормативных требований, эффективного управления инвестиционными рисками, а также операциями с финансовыми данными.
Компания Evolute, которая обслуживает различные банки, управляющих активами с коллективными инвестициями и без них, и семейные инвестиционные фонды, имеет дополнительные офисы в Цюрихе, Швейцарии и украинском Львове, и в них сейчас работает 48 сотрудников.
В дополнение к текущему венчурному финансированию стартап Evolute сегодня объявил об успешном поступлении в программу известного швейцарского акселератора Swiss Startup Factory.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/05/evolu...a-funding.html
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