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"Газпром" проиграл "Нафтогазу" суд в Украине

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"Газпром" проиграл "Нафтогазу" суд в Украине
"Дочку" российского монополиста обязали уплатить штраф



Хозяйственный суд Киева обязал компанию "Газпром сбыт Украина" уплатить НАК "Нафтогазу Украины" 1,395 млн грн. Речь об этом идет в судебном решении по делу №910/14565/16. Решение принял судья Суддя О. М. Спичак.

Так, дочерняя компания "Газпрома" должна уплатить штраф из-за нарушения сроков оплаты газа.

"Истец во исполнение условий договоров, в период с 01.01.2014 года по 31.07.2016 года, передал ответчику импортированный природный газ на общую сумму 135 286 475,20 грн, что подтверждается подписанными сторонами актами приема-передачи природного газа. Ответчик, в свою очередь, за полученный природный газ рассчитался полностью, на сумму 135 286 475,20, однако с нарушением сроков оплаты, определенных сторонами в договоре", – говорится в решении суда.

В документе укзазано, что представители российской компании на заседании суда отстутствовали.

Напомним, в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма 25 сентября начался процесс по иску НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому". Устные слушания по контракту на поставку газа продлятся до 10 октября.

"Газпром" ожидает решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Нафтогазом" на поставку газа в конца 2016 года – начала 2017, на транзит – в конце января 2017 года.

"Газпром" и "Нафтогаз" подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж в июне 2014 года.
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