Hyalex для медицинского устройства шарнирных суставов привлекла $16 млн инвестиций

Американская медицинская ортопедическая компания Hyalex из Бостона штат Массачусетс для медицинского устройства шарнирных суставов привлекла $16 млн. инвестиций в серии A.
Инвестиционный раунд возглавила компания Canaan Partners, а также приняли участие Osage University Partners и Johnson&Johnson Innovation - JJDC. Уэнд Хаттон, генеральный партнер Canaan Partners, Билл Харрингтон, управляющий партнер Osage University Partners и Рене Райан, вице-президент венчурных инвестиций JJDC, присоединятся к совету директоров Hyalex.
Лампрос Кавртис, доктор философии, является основателем и главным директором по технологиям компании Hyalex и недавно была назначена президентом и главным исполнительным директором компании - Мира Сахней. Hyalex разработала новые продукты, которые поддерживают технологию HYALEX™. Это лицензированный из Стэнфордского университета синтетический полимер для хрящей. Компания разработала синтетический биоматериал со свойствами, которые имитируют структуру и функции гиалинового хряща для линии шарнирных суставов, таких как бедра, колено, плечо и лодыжка.
Мира Сахней имеет более 20 лет диверсифицированного глобального корпоративного опыта, включая опыт руководителя по продажам, маркетинга и организации R&D. До прихода в Hyalex, Сахней занимала должность старшего вице-президента и генерального менеджера в Smith&Nephew, где она там вела подразделение по продажам в гинекологии в Medtronic с оборотом на $350 млн. и подразделение ЛОР.
Сахней сказала: «Полимер HYALEX имеет потенциал для замены поврежденного хряща в суставах и создает возможность для менее инвазивного более анатомического раствора в патологических состояниях, таких как остеоартрит или хрящевых травмы. Мы стремимся использовать эту технологию для повышения уровня ухода взамен за другие приближенные до трех миллионов совместных процедур, которые заменяются ежегодно во всем мире, особенно для молодых пациентов. Они ищут длинную активную жизнь после их операции». Эта технология дает большие перспективы для тех, у кого поврежден хрящ, для их продвижения к возврату к нормальной жизни.
Перевод специально для mmgp.ru