Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,122 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

PayRange вывела своё мобильное приложение в коммерческое использование в США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:56
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,881
Благодарностей: 977
УГ: 22
КП: 0.180
подарки
PayRange вывела своё мобильное приложение в коммерческое использование в США

Американская компания ПейРейндж Инк. ("PayRange Inc."), которая разработала и выпускает на рынке самое простое мобильное платежное решение для стиральных машин, сегодня объявила, что теперь её решения доступны и для стиральных машин использующихся при коммерческой стирке белья.

Так называемые "Лондрометы" (или американские прачечные самообслуживания) известным многим обывателям в качестве такой прачечной-автомате работающей от брошенных в монетоприемник мелочи. В этой американской индустрии стирки, которой уже исполнилось 80 лет, инновации в области мобильных платежей, помогают перенести стиральные машины и сушилки в цифровую эру, которая как нельзя лучше соответствует требованиям современных потребителей. И что очень важно, так это то, что инновационные решения позволяют операторам осуществлять апгрейд (обновление) эксплуатируемых стиральных машин в течение 2-х минут, чтобы позволить им принимать оплату через смартфон.

И вот как заявил г-н Скотт Шенк (Scott Schenk), финансовый директор компании Jetz Service Co., Inc., которая и внедряет в небольших компаниях данную технологию оплаты на Среднем Западе США и Канады, то: "Нам сейчас особо нравится чувство эдаких первооткрывателей, которое передалось нам в Jetz от компании PayRange и которое нас просто окрыляет когда мы видим как эта технология помогает преобразовывать привычные вещи. И к настоящему моменту мы увидели не только рост выручки, но многие другие ранее недоступные для нас грани этой технологии, такие как например, что людям сейчас не нужно нести с собой в прачечную автомамат кучу накопленной мелочи, чтобы забросать её в монетоприёмник стиралки, кроме того использование мобильного приложения дает возможность денежной экономии, а все транзакции с приложением совершаются в режиме реального времени, без задержек. Такие возможности позволили нам переосмыслить наши возможности и то что мы реально может сделать полезные вещи для технологически продвинутого населения, ведь теперь люди могут смотреть на эти монеты для использования в стиральных машинах, как на что-то уже старое, шершавое и грязное. А представленное мобильное приложение PayRange - новое, гладкое и чистое!

Сообщается, что мобильное решение PayRange доступно для машин Speed Queen и Maytag. Другие производители работают над тем, что можно было сертифицировать и их оборудование в самом ближайшем будущем.

Кроме того, компания PayRange продемонстрирует свое мобильное платежное решение по безналичной оплате работы стиральных машин на выставке Clean Show, которая состоится в конференц-центре Лас-Вегаса с 5 июня по 8 июня с.г.

Кратко о компании PayRange:

Компания PayRange предоставляет сервисным операторам и потребителям самое простое и доступное мобильное платежное решение для вендинга, развлечений, прачечной и так далее. Пользователи могут уже сейчас загружать бесплатное мобильное приложение из Apple App Store или из магазина Google Play. Компания позволяет при пользовании приложением применять гибкие варианты финансирования, включая легкое проведение транзакций за полученные услуги применяя данные банковских карточек, а также с помощью Apple Pay и Android Pay.

Кратко о сервисе Jetz:

Компания «Jetz Service» является семейной собственностью и управляется Штаб-квартирой в Топике, (штат Канзас, США) и филиалами в 12 крупных городах на Среднем Западе США и Канады, обслуживая в общей сложности 18 американских штатов. В течение 50 лет Jetz предоставляет лучшее в своем классе оборудование для прачечной и сервис обслуживания.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/592ee51fa6b7a
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Встречайте мобильное приложение Connect! Александра 81 Криптовалюты: общий форум 27 19.05.2017 21:08
Мобильное приложение ShareinStock Алекс Стефаненко Биржа долей ShareInStock.com 22 03.04.2016 23:40
Продам Мобильное приложение Фоторедактор Erico Сайты 0 25.02.2016 19:13
Мобильное приложение Skrill Rost77 Skrill (MoneyBookers) 0 19.02.2014 20:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Заработок на твиттер-аккаунтах
От easy-forex в разделе «Социальные сети»
Аватар SONICSPEED
Обмен: MoneyBookers =>>> WMZ или LR
От SONICSPEED в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
GrapeVineFunds - grapevinefunds.com
От Barhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
betfaq.ru Футбол. Теннис. Хоккей.
От wahaold в разделе «Прогнозы»
Аватар moskva
Россиянам задолжали по зарплате более 3,5 млрд рублей
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Chosi Finance Limited - chosifinance.com
От hyipdollar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,122
Тем
472,007
Сообщений
11,682,398

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube