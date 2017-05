OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,881 Благодарностей: 977 УГ: 22 КП: 0.180 подарки

PayRange вывела своё мобильное приложение в коммерческое использование в США

Американская компания ПейРейндж Инк. (



Так называемые "Лондрометы" (или американские прачечные самообслуживания) известным многим обывателям в качестве такой прачечной-автомате работающей от брошенных в монетоприемник мелочи. В этой американской индустрии стирки, которой уже исполнилось 80 лет, инновации в области мобильных платежей, помогают перенести стиральные машины и сушилки в цифровую эру, которая как нельзя лучше соответствует требованиям современных потребителей. И что очень важно, так это то, что инновационные решения позволяют операторам осуществлять апгрейд (обновление) эксплуатируемых стиральных машин в течение 2-х минут, чтобы позволить им принимать оплату через смартфон.



И вот как заявил г-н Скотт Шенк (Scott Schenk), финансовый директор компании Jetz Service Co., Inc., которая и внедряет в небольших компаниях данную технологию оплаты на Среднем Западе США и Канады, то: "Нам сейчас особо нравится чувство эдаких первооткрывателей, которое передалось нам в Jetz от компании PayRange и которое нас просто окрыляет когда мы видим как эта технология помогает преобразовывать привычные вещи. И к настоящему моменту мы увидели не только рост выручки, но многие другие ранее недоступные для нас грани этой технологии, такие как например, что людям сейчас не нужно нести с собой в прачечную автомамат кучу накопленной мелочи, чтобы забросать её в монетоприёмник стиралки, кроме того использование мобильного приложения дает возможность денежной экономии, а все транзакции с приложением совершаются в режиме реального времени, без задержек. Такие возможности позволили нам переосмыслить наши возможности и то что мы реально может сделать полезные вещи для технологически продвинутого населения, ведь теперь люди могут смотреть на эти монеты для использования в стиральных машинах, как на что-то уже старое, шершавое и грязное. А представленное мобильное приложение PayRange - новое, гладкое и чистое!



Сообщается, что мобильное решение PayRange доступно для машин Speed Queen и Maytag. Другие производители работают над тем, что можно было сертифицировать и их оборудование в самом ближайшем будущем.



Кроме того, компания PayRange продемонстрирует свое мобильное платежное решение по безналичной оплате работы стиральных машин на выставке Clean Show, которая состоится в конференц-центре Лас-Вегаса с 5 июня по 8 июня с.г.



Кратко о компании PayRange:



Компания PayRange предоставляет сервисным операторам и потребителям самое простое и доступное мобильное платежное решение для вендинга, развлечений, прачечной и так далее. Пользователи могут уже сейчас загружать бесплатное мобильное приложение из Apple App Store или из магазина Google Play. Компания позволяет при пользовании приложением применять гибкие варианты финансирования, включая легкое проведение транзакций за полученные услуги применяя данные банковских карточек, а также с помощью Apple Pay и Android Pay.



Кратко о сервисе Jetz:



Компания «Jetz Service» является семейной собственностью и управляется Штаб-квартирой в Топике, (штат Канзас, США) и филиалами в 12 крупных городах на Среднем Западе США и Канады, обслуживая в общей сложности 18 американских штатов. В течение 50 лет Jetz предоставляет лучшее в своем классе оборудование для прачечной и сервис обслуживания.



YouTube YouTube

Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592ee51fa6b7a Американская компания ПейРейндж Инк. ( "PayRange Inc." ), которая разработала и выпускает на рынке самое простое мобильное платежное решение для стиральных машин, сегодня объявила, что теперь её решения доступны и для стиральных машин использующихся при коммерческой стирке белья.Так называемые "Лондрометы" (или американские прачечные самообслуживания) известным многим обывателям в качестве такой прачечной-автомате работающей от брошенных в монетоприемник мелочи. В этой американской индустрии стирки, которой уже исполнилось 80 лет, инновации в области мобильных платежей, помогают перенести стиральные машины и сушилки в цифровую эру, которая как нельзя лучше соответствует требованиям современных потребителей. И что очень важно, так это то, что инновационные решения позволяют операторам осуществлять апгрейд (обновление) эксплуатируемых стиральных машин в течение 2-х минут, чтобы позволить им принимать оплату через смартфон.И вот как заявил г-н Скотт Шенк (Scott Schenk), финансовый директор компании Jetz Service Co., Inc., которая и внедряет в небольших компаниях данную технологию оплаты на Среднем Западе США и Канады, то: "Нам сейчас особо нравится чувство эдаких первооткрывателей, которое передалось нам в Jetz от компании PayRange и которое нас просто окрыляет когда мы видим как эта технология помогает преобразовывать привычные вещи. И к настоящему моменту мы увидели не только рост выручки, но многие другие ранее недоступные для нас грани этой технологии, такие как например, что людям сейчас не нужно нести с собой в прачечную автомамат кучу накопленной мелочи, чтобы забросать её в монетоприёмник стиралки, кроме того использование мобильного приложения дает возможность денежной экономии, а все транзакции с приложением совершаются в режиме реального времени, без задержек. Такие возможности позволили нам переосмыслить наши возможности и то что мы реально может сделать полезные вещи для технологически продвинутого населения, ведь теперь люди могут смотреть на эти монеты для использования в стиральных машинах, как на что-то уже старое, шершавое и грязное. А представленное мобильное приложение PayRange - новое, гладкое и чистое!Сообщается, что мобильное решение PayRange доступно для машин Speed Queen и Maytag. Другие производители работают над тем, что можно было сертифицировать и их оборудование в самом ближайшем будущем.Кроме того, компания PayRange продемонстрирует свое мобильное платежное решение по безналичной оплате работы стиральных машин на выставке Clean Show, которая состоится в конференц-центре Лас-Вегаса с 5 июня по 8 июня с.г.Кратко о компании PayRange:Компания PayRange предоставляет сервисным операторам и потребителям самое простое и доступное мобильное платежное решение для вендинга, развлечений, прачечной и так далее. Пользователи могут уже сейчас загружать бесплатное мобильное приложение из Apple App Store или из магазина Google Play. Компания позволяет при пользовании приложением применять гибкие варианты финансирования, включая легкое проведение транзакций за полученные услуги применяя данные банковских карточек, а также с помощью Apple Pay и Android Pay.Кратко о сервисе Jetz:Компания «Jetz Service» является семейной собственностью и управляется Штаб-квартирой в Топике, (штат Канзас, США) и филиалами в 12 крупных городах на Среднем Западе США и Канады, обслуживая в общей сложности 18 американских штатов. В течение 50 лет Jetz предоставляет лучшее в своем классе оборудование для прачечной и сервис обслуживания.Перевод специально для mmgp.ru источник

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________