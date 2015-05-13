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InventisBio привлек $19 млн для разработки противораковых лекарственных препаратов

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InventisBio привлек $19 млн для разработки противораковых лекарственных препаратов

Разработчик лекарственных препаратов, направленные на лечение онкологических и инфекционных заболеваний InventisBio, привлек $19 млн. финансирования, закрыв раунд B.
Финансирование возглавил венчурный фонд OrbiMed Asia Partners в сотрудничестве с уже существующими инвесторами Lilly Asia Ventures.
Основанная под руководством президента и генерального директора Яолина Вана и другими медицинскими специалистами, которые уже имеют многолетний опыт в компаниях Merck и Schering-Plough, а также возглавляли многие проекты по запуску лекарственных препаратов направленные на лечение онкологических и инфекционных заболеваний. InventisBio - это биотехнологическая компания, которая создает продукты для терапии таких заболеваний как рак легких, рак молочной железы и подагра.

На сегодняшний день, InventisBio активно разрабатывает препараты, которые могут быть применены в иммуно-онкологической терапии, такие как PD-1.

Компания ожидает когда все три препарата перейдут в первую фазу клинических испытаний в Соединенных Штатов и в Китае в 2017 году.

Также стоит отметить, что InventisBio уже ранее закрывала раунды финансирования. Для справки, раунд A закрыл Beautiful Mind Investment Management, а раунд B закрыли венчурные фонды Lilly Asia Venture и SinoPharm Capital на общую сумму $11 млн.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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