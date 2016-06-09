Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Hash Mining Limited - hashmining.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 19:20
#1
Любитель
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 630
Благодарностей: 77
УГ: 2
КП: 0.000
Hash Mining Limited - hashmining.biz
я не админ/создатель проекта.
Старт проекта - 31.05.2017
Номер компании 10754938
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10754938

Легенда
Цитата
Hash Mining Limited является инвестиционный проект был начат группой профессиональных старателей и аналитиков рынка крипто-валюты. Наша главная цель состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам идеальные условия для надежных, простых и быстрых доходов за счет добычи крипто-валют. Именно поэтому мы предлагаем полный спектр инвестиционных услуг, связанных со всеми старыми, новыми и появляющимся крипто-валюты.

Мы даем индивидуальным инвесторам возможность заработать деньги, используя наши уникальные инвестиционные технологии и внедренное решение. Многие инвесторы не имеют возможностей и достаточно денег, чтобы купить много крипто-валюты для достижения высоких урожаев. Мы взять на себя личную ответственность за всей этой задачи и инвестировать общий капитал в нашем распоряжении, получение прибыли и опираясь на наш богатый опыт, знания и стратегии.

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Ежечасно прибыль 0,13%
Дневная 3,12%
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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