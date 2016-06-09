Hash Mining Limited - hashmining.biz

я не админ/создатель проекта.
Старт проекта - 31.05.2017
Номер компании 10754938
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10754938
Легенда
Цитата
Hash Mining Limited является инвестиционный проект был начат группой профессиональных старателей и аналитиков рынка крипто-валюты. Наша главная цель состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам идеальные условия для надежных, простых и быстрых доходов за счет добычи крипто-валют. Именно поэтому мы предлагаем полный спектр инвестиционных услуг, связанных со всеми старыми, новыми и появляющимся крипто-валюты.
Мы даем индивидуальным инвесторам возможность заработать деньги, используя наши уникальные инвестиционные технологии и внедренное решение. Многие инвесторы не имеют возможностей и достаточно денег, чтобы купить много крипто-валюты для достижения высоких урожаев. Мы взять на себя личную ответственность за всей этой задачи и инвестировать общий капитал в нашем распоряжении, получение прибыли и опираясь на наш богатый опыт, знания и стратегии.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Ежечасно прибыль 0,13%
Дневная 3,12%
Минимум депозит - 0.001
Минимум на вывод - 0.0001
Платежная система:Bitcoin
Тип выплат : Инстант
Pеферальная программа :от 5% до 10%
Основной депозит можно вернуть через 24 часа с потерей 5%
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения
Депозит на прямой адрес после 3-х подтверждений в сети
Мой депозит - 0.01000000 BTC
https://btc.blockr.io/tx/info/171e8b...d714f9b9a8a4d4
Регистрация
https://hashmining.biz/?ref=Matanga