crypto-bank.info-Майнинг 9 криптовалют с бонусами

После регистрации на почту приходит пароль для входа.
После входа собираем с FAUCET все бесплатные сатоши по каждой из 9 криптовалют - BTC, LTC, DOGE, DASH, PPC, RBY, ZEC, XPM, NMC.
краны дают довольно таки много (эквивалент 20-30 DOGE в каждой валюте).
Затем все собранные бонусные сатоши обмениваем на мощности (MHS) .
и майним любую валюту на выбор.
Ограничений на обмен нет.
Минимум на вывод :0.00100000 BTC, 0.02000000 LTC, 500.0000 DOGE, 0.01500000 DASH, 1.50000000 PPC, 3.00000000 RBY, 0.01000000 ZEC, 3.00000000 XPM, 1.50000000 NMC
Собирать бесплатные бонусы можно раз в сутки или пополнить счет .
РЕГИСТРАЦИЯ