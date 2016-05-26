Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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crypto-bank.info-Майнинг 9 криптовалют с бонусами

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Старый Сегодня, 19:20
#1
Интересующийся
 
Имя: Borisimus
Пол: Мужской
Адрес: Город
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 110
Благодарностей: 3
УГ: 2
КП: 0.006
crypto-bank.info-Майнинг 9 криптовалют с бонусами
После регистрации на почту приходит пароль для входа.

После входа собираем с FAUCET все бесплатные сатоши по каждой из 9 криптовалют - BTC, LTC, DOGE, DASH, PPC, RBY, ZEC, XPM, NMC.
краны дают довольно таки много (эквивалент 20-30 DOGE в каждой валюте).
Затем все собранные бонусные сатоши обмениваем на мощности (MHS) .
и майним любую валюту на выбор.
Ограничений на обмен нет.
Минимум на вывод :0.00100000 BTC, 0.02000000 LTC, 500.0000 DOGE, 0.01500000 DASH, 1.50000000 PPC, 3.00000000 RBY, 0.01000000 ZEC, 3.00000000 XPM, 1.50000000 NMC
Собирать бесплатные бонусы можно раз в сутки или пополнить счет .

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Borisimusan на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:32
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