Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Forex FS - forexfs.com

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Старый Сегодня, 19:05
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,579
Благодарностей: 2,994
УГ: 3
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Forex FS - forexfs.com
1. Компания: Forex FS
Пишут, что есть лицензия
Цитата:
Australian Financial Services Licence No 323 193
2. Forex FS оказывает услуги с 2008 года

3. Виды счетов:
Classic Account
DMA Account
JForex Account
ПАММ-счета

4. Возможные валюты счетов: USD (Доллар США).

5. Платформы торговли:
MetaTrader 4
ПАММ

6. Варианты пополнения и снятия средств:
Банковский перевод

7. Ссылка на сайт компании: https://www.forexfs.com

8. Представитель на форуме: Нет

9. Аналитика от компании на форуме: Нет

10. Партнерская программа: Нет

11. Бонус компании: Нет

12. Forex FS отсутствует в рейтинге брокеров форума mmgp.ru
__________________
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Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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