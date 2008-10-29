Forex FS - forexfs.com

1. Компания: Forex FS
Пишут, что есть лицензия
Цитата:
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Australian Financial Services Licence No 323 193
2. Forex FS оказывает услуги с 2008
года
3. Виды счетов:
Classic Account
DMA Account
JForex Account
ПАММ-счета
4. Возможные валюты счетов: USD
(Доллар США).
5. Платформы торговли:
MetaTrader 4
ПАММ
6. Варианты пополнения и снятия средств:
Банковский перевод
7. Ссылка на сайт компании: https://www.forexfs.com
8. Представитель на форуме: Нет
9. Аналитика от компании на форуме: Нет
10. Партнерская программа: Нет
11. Бонус компании: Нет
12. Forex FS отсутствует в рейтинге брокеров форума mmgp.ru