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New Harbor Capital закрывает свой фонд объемом $250 миллионов

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New Harbor Capital закрывает свой фонд объемом $250 миллионов

New Harbor Capital, находящаяся в Чикаго (Иллинойс, США) инвестиционная компания, ориентирующаяся на средний бизнес, закрыла свой фонд объемом 250 млн. долларов.

Партнерами с ограниченной ответственностью New Harbor Capital Fund II выступили местные и международные пенсионные фонды, фонды фондов, управляющие активами, семейные офисы и частные лица с большими объемами собственного капитала.

Фонд будет проводить индивидуальные инвестиции объемами от 10 до 40 миллионов долларов в быстрорастущие компании в области здравоохранения, образования и бизнес-услуг, используя исследовательский подход для выявления возможностей в прямом партнерстве с учредителями и управленческими командами.

Под руководством Тома Формоло и Эда Ли, New Harbor Capital впервые запустила фонд в 2014 году и привлекла тогда 146 миллионов долларов инвестиций, а на сегодняшний день компания имеет под управлением активов на сумму более 400 миллионов долларов.

New Harbor сосредотачивает усилия на тех областях, где имеет опыт работы, конкретные интересы и возможности принести пользу в развитии. Для этого используются обширные знания инвестиционной команды и исполнительных советников, а также целенаправленные исследования. С 2000 года руководители New Harbour инвестировали в более 180 предприятий. Компания стремится наладить долгосрочные партнерские отношения с управленческими командами и принимает активное участие в советах директоров во всех своих портфельных компаниях. Многие из учредителей или руководителей бывших портфельных компаний заключают партнерские соглашения или становятся исполнительными советниками филиалов компании, подчеркивая успех New Harbor в построении долгосрочных отношений. New Harbor перед тем, как инвестировать в стартап четко излагает основные принципы, роли и нужные показатели. Подход компании сводит к минимуму вероятность непонимания или разрыва отношений после того, как были сделаны инвестиции.

Инвестиционная команда компании включает в себя: Джоселин Стэнли (директор), Джон Пиркон (вице-президент), Джастин Марквардт (вице-президент), Зак Борг (партнер) и Брэд Пелисек (партнер).

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Метки
венчурные компании, инвестиции, портфель инвестиций, фонды
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