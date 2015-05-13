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HelloMD привлек $200 тыс для консультационной платформы по приему мед. марихуаны

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HelloMD привлек $200 тыс для консультационной платформы по приему мед. марихуаны
Стартап HelloMD, расположенный в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $200 тысяч посевных инвестиций для своей цифровой консультационной платформы.
Данный инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом SeedInvest. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для расширения спектра предоставляемых услуг во всех 30 государств, где разрешен медицинский каннабис.

«Наши инвесторы очень рады сотрудничеству с SeedInvest. Они сделали то, что не смог до этого сделать никто», - сказал Райан Фейт, генеральный директор и соучредитель SeedInvest.

Основанная в 2012 году под руководством Марка Хэдфилда (генеральный директор), HelloMD является разработчиком консультационной платформы по приему медицинского каннабиса, который позволяет пациентам снизить беспокойство, стресс и даже вылечить эпилепсию.

Платформа объединяет все пациентов, врачей, медицинских работников и компаний, производящие марихуану. Благодаря HelloMD можно найти советы и рекомендации по выбору того или иного продукта, проконсультироваться по состоянии здоровья.


С момента своего запуска в Калифорнии, HelloMD имеет уже большую библиотеку (вопрос - ответ о медицинской марихуане), а также видео и аудио материалы.

На сегодняшний день, компания сотрудничает с 400 партнерами, в частности розничные продавцы, производители марихуаны и др., чтобы предоставить максимально больше подробной информации о использовании медицинской марихуаны.

Также стоит отметить, что стартап в октябре 2013 года привлек свыше $1 млн инвестиций от 596 инвесторов благодаря платформе Eastfunds.


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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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