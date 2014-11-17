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Vanbex Group привлек C$500 000 для развития блокчейн-технологий

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Vanbex Group привлек C$500 000 для развития блокчейн-технологий

The Vanbex Group, расположенный в Ванкувере (Канада) разработчик продуктов на основе технологии блокчейн, закрыл посевной раунд финансированя, получив 500 000 канадских долларов инвестиций. Инвесторами выступили Борис Манн и Адриан Йонклаас, которые являются соучредителями ванкуверской компании Frontier Foundry Corp.

Компания намерена использовать полученные средства для ускорения разработки своей платформы Etherparty.


Во главе с главным исполнительным директором Кевином Хоббсом, новоназначенным исполнительным директором Дереком Спраттом, главным финансовым директором Стивеном Ли и старшим разработчиком Брайаном Онном, Vanbex Group разрабатывает продукты на основе технологии блокчейн, в том числе Etherparty - создателя умных контрактов, который позволит пользователям с нулевым уровнем знаний в области программирования умных контрактов создавать автоматизированные цифровые соглашения для всех видов транзакций.

Etherparty - это платформа, которая устраняет сложность и необходимость навыков управления для создания и выполнения умных контрактов. Не требуется никаких других инструментов, то есть пользователю не нужно устанавливать что-либо еще, например Geth, Meteor или Mist для запуска умных контрактов. Проекты контрактов всегда доступны и готовы к исполнению, нужно только войти в систему, причем это можно сделать где бы пользователь не находился. Etherparty работает непосредственно с сетью Ethereum, поэтому клиенту не нужно ждать синхронизации программного обеспечения, чтобы быстро выполнить контракт.

Клиентами компании являются Equibit, Aeternity, Factom, Bitcoin Average, Spells of Genesis, Bitshares Munich, Emercoin, Coinkite, Tendermint и другие фирмы.

Уникальность


Перевод специально для MMGP.ru
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