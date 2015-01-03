veranika55 Профессионал

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Будет ли Центробанк контролировать кредиты граждан?



Рост кредиторской задолженности с каждым годом все больше и больше растет. Согласно данным национального бюро кредитных историй только 33% граждан более менее комфортно погашать свои кредитные обязательства. То есть они платят по кредитам ежемесячно менее 25% от своего дохода. В то время, как 4% граждан вынуждены каждый месяц платить по кредитам больше чем они зарабатывают. Как вы понимаете, такая ситуация в принципе не возможно, поэтому люди берут новые кредиты исключительно с целью погасить старые, без иного экономического смысла. 40% населения имеет 2 и более кредита. Проблема также заключается в том, что чтобы получить заветный кредит люди лгут, либо не сообщают информацию о уже имеющихся кредитах, либо повышают свои денежные доходы. Существует теневой рынок, когда мошенники за определенную сумму или процент от кредита предоставляют желающим необходимый набор документов, чтобы получить кредит. Банку сложно отслеживать подлинность всех документов, также как тяжело проверить все действующие кредиты потенциального заемщика.







Дело в том, что сейчас в России действует 16 бюро кредитных историй и у каждого своя база. Их контролирует Центробанк. Но Центробанк контролирует только общую информацию в каком бюро обслуживается конкретный человек. Банки вынуждены вначале обращаться в Центробанк, а уже Центробанк предоставляет банкам информацию в какое именно бюро нужно обратиться за детальной информацией по человеку. Но дело в том, что Центробанк сильно загружен и отвечает очень долго, а банкам выгодно быстро давать кредиты. Поэтому они в лучшем случае обращаются самостоятельно в три самых крупных кредитных бюро. Но так как нет общей базы данных даже сведения по одному человеку могут храниться в разных кредитных бюро и не совпадать, а дополняться. Поэтому самостоятельно обращаясь в кредитное бюро банк может либо не получить информацию, либо получить только часть информации лишь о некоторых кредитах заемщика.







Сейчас Центробанк предлагает все данные о кредитных историях сосредоточить в одной базе данных. Так чтобы банки могли напрямую обращаться в бюро кредитных историй и получать полную информацию, а заодно проверять заемщика на достоверность его сведений.



Но это только часть предложения. Вторая часть заключается в том, что если банк увидит, что заемщик не может погашать свои денежные обязательства он должен стоять перед выбором - либо отказать клиенту в кредите, либо дать кредит на свой страх и риск. В случае если с клиентом начнутся проблемы, банк, который знал, что клиент не может исполнять свои долговые обязательства из-за чрезмерной долговой нагрузки может требовать с должника только сумму долга, но не проценты по кредиту, пени и т.д. Таким образом, давая кредит человеку, который не может погашать свои денежные обязательства банк в случае возникновения проблем с клиентом будет нести денежные потери и в лучшем случае сможет вернуть только сумму долга без процентов.



Как отмечают экономисты кредитная система создана для того, чтобы банки развивали экономику и стимулировали потребительскую способность населения. Если же человек использует кредит не по назначению, а исключительно чтобы погасить ранее полученные кредиты, теряется экономический смысл кредитования, и от этого обогащаются только банки. Центробанк хочет прекратить эту порочную практику, так чтобы банки тоже несли риски в случае того, что дают кредиты людям, которые не могут их погасить.



Но в этой инициативе Центробанка возникает много вопросов:



1. Как смогут погашать кредиты люди, повисшие в долгах, если банки откажутся предоставлять им новые кредиты? Не пойдут ли они в микрофинансовые организация, где условия по кредитам намного хуже банковских?



2. Как поступать в случае того, когда заемщик изначально обманул банк, предоставив ложную информацию? Кто будет виноват в таком случае? Лживый заемщик или банк, который принял ложь?



3. Как поступать в случае если доход заемщика резко изменится в худшую сторону. Кто будет виноват в этом случае: банк или заемщик?



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/articles/2017/05/30/credbureau/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/592ecb3998a7f Рост кредиторской задолженности с каждым годом все больше и больше растет. Согласно данным национального бюро кредитных историй только 33% граждан более менее комфортно погашать свои кредитные обязательства. То есть они платят по кредитам ежемесячно менее 25% от своего дохода. В то время, как 4% граждан вынуждены каждый месяц платить по кредитам больше чем они зарабатывают. Как вы понимаете, такая ситуация в принципе не возможно, поэтому люди берут новые кредиты исключительно с целью погасить старые, без иного экономического смысла. 40% населения имеет 2 и более кредита. Проблема также заключается в том, что чтобы получить заветный кредит люди лгут, либо не сообщают информацию о уже имеющихся кредитах, либо повышают свои денежные доходы. Существует теневой рынок, когда мошенники за определенную сумму или процент от кредита предоставляют желающим необходимый набор документов, чтобы получить кредит. Банку сложно отслеживать подлинность всех документов, также как тяжело проверить все действующие кредиты потенциального заемщика.Дело в том, что сейчас в России действует 16 бюро кредитных историй и у каждого своя база. Их контролирует Центробанк. Но Центробанк контролирует только общую информацию в каком бюро обслуживается конкретный человек. Банки вынуждены вначале обращаться в Центробанк, а уже Центробанк предоставляет банкам информацию в какое именно бюро нужно обратиться за детальной информацией по человеку. Но дело в том, что Центробанк сильно загружен и отвечает очень долго, а банкам выгодно быстро давать кредиты. Поэтому они в лучшем случае обращаются самостоятельно в три самых крупных кредитных бюро. Но так как нет общей базы данных даже сведения по одному человеку могут храниться в разных кредитных бюро и не совпадать, а дополняться. Поэтому самостоятельно обращаясь в кредитное бюро банк может либо не получить информацию, либо получить только часть информации лишь о некоторых кредитах заемщика.Сейчас Центробанк предлагает все данные о кредитных историях сосредоточить в одной базе данных. Так чтобы банки могли напрямую обращаться в бюро кредитных историй и получать полную информацию, а заодно проверять заемщика на достоверность его сведений.Но это только часть предложения. Вторая часть заключается в том, что если банк увидит, что заемщик не может погашать свои денежные обязательства он должен стоять перед выбором - либо отказать клиенту в кредите, либо дать кредит на свой страх и риск. В случае если с клиентом начнутся проблемы, банк, который знал, что клиент не может исполнять свои долговые обязательства из-за чрезмерной долговой нагрузки может требовать с должника только сумму долга, но не проценты по кредиту, пени и т.д. Таким образом, давая кредит человеку, который не может погашать свои денежные обязательства банк в случае возникновения проблем с клиентом будет нести денежные потери и в лучшем случае сможет вернуть только сумму долга без процентов.Как отмечают экономисты кредитная система создана для того, чтобы банки развивали экономику и стимулировали потребительскую способность населения. Если же человек использует кредит не по назначению, а исключительно чтобы погасить ранее полученные кредиты, теряется экономический смысл кредитования, и от этого обогащаются только банки. Центробанк хочет прекратить эту порочную практику, так чтобы банки тоже несли риски в случае того, что дают кредиты людям, которые не могут их погасить.Но в этой инициативе Центробанка возникает много вопросов:1. Как смогут погашать кредиты люди, повисшие в долгах, если банки откажутся предоставлять им новые кредиты? Не пойдут ли они в микрофинансовые организация, где условия по кредитам намного хуже банковских?2. Как поступать в случае того, когда заемщик изначально обманул банк, предоставив ложную информацию? Кто будет виноват в таком случае? Лживый заемщик или банк, который принял ложь?3. Как поступать в случае если доход заемщика резко изменится в худшую сторону. Кто будет виноват в этом случае: банк или заемщик?Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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