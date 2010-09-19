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StreamSets привлек $20 млн, чтобы помочь компаниям управлять большими данными

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StreamSets привлек $20 млн, чтобы помочь компаниям управлять большими данными


Стартап StreamSets, разработавший уникальное программное обеспечение для управления различными наборами данных с единой панели управления, сегодня объявил о получении 20 миллионов долларов инвестиций, которые возглавили венчурные компании New Enterprise Associates и Battery Ventures. Кроме того, к данному раунду присоединился и действующий инвестор Accel.

”Вы можете думать о StreamSets как об эффективном сервисе по управлению движением всех данных“, – сообщил соучредитель и генеральный директор StreamSets Гириш Панча во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Этот стартап помогает компаниям интегрировать большие данные в свои приложения, а затем постоянно контролировать их качество и своевременность“.

Компания может передавать данные от IoT-датчиков (датчиков «Интернета вещей») с заводов, ферм или от строительного оборудования с помощью приложения, которое, например, предсказывает отказ оборудования. Также StreamSets может передавать информацию от сетевого и системного журналов в механизм аналитики кибербезопасности для обнаружения расширенной атаки с использованием глубокого машинного обучения.



”Мы занимаемся транспортировкой больших объемов данных, поэтому мы конвертируем их в стандартный формат записи. Это означает, что мы можем контролировать как весь поток данных, так и отдельное их содержимое“, – комментирует Гириш Панча.

Панча является ветераном в индустрии интеграции больших данных и бывшим главным маркетологом Informatica, который закрылся в 2015 году. Его соучредитель Арвинд Прабхакар работал с ним в Informatica, а затем присоединился к компании Cloudera в 2010 году в качестве главного инженера.



Панча говорит, что у компании уже имеется несколько десятков клиентов, включая Cox Automotive, Cisco Systems и Lithium Technologies, которые ежегодно подписываются на программное обеспечение и услуги StreamSets.

С момента своего создания в 2014 году данный стартап привлек 33 миллиона долларов инвестиций. Сегодняшнее финансирование будет использовано для дальнейшего развития продуктов StreamSets и расширения его деятельности в Северной Америке и Европе, где стартап недавно открыл свой лондонский офис.

StreamSets базируется в Сан-Франциско, в настоящее время в данной компании работает более 40 сотрудников.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/31/s...nage-big-data/

https://text.ru/antiplagiat/592ec79c36ee4
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