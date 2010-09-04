Market Logic для информационных систем привлекла €45 млн инвестиций

Немецко-американская компания Market Logic из Берлина и Чикаго является IL-провайдером корпоративных маркетинговых информационных систем и для этих целей привлекла €45 млн. инвестиций.
Инвесторами стали Sycamore, Summit Partners и Genui. С официальным утверждением Европейской комиссии, Бернд-Майкл Рампф и Макс Одефей из Genui присоединятся к совету директоров Market Logic.
Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения роста своих информационных систем.
Кей Иверсен является основателем и генеральным директором компании Market Logic, которая разработала и продает маркетинговые информационные системы для брендов. Таким образом она улучшает маркетинговые и инновационные процессы с правильной информацией в нужное время.
Market Logic обслуживает компании в потребительских фасованных товарах, розничной торговли, здравоохранении и финансовых услугах, в том числе Unilever, Coca-Cola, Newell Brands, Colgate, Heineken и American Express.
Market Logic помогает лучшим брендам получить знания, навыки и их применение в бизнесе. Это осуществляется последовательно в процессе маркетинга и инноваций и для этих целей была разработана платформа Insights. Она основана на открытой архитектуре, используя Natural Language Processing (NLP) и внедренное машинное обучение для управления познавательных услуг, которые обеспечивают пользователей интеллектуальной информацией в нужном контексте.
Компания использует самые современные вычислительные достижения, чтобы принести нужную информацию в маркетинговом сообществе. Market Logic была победителем премии 2017 года Red Herring Top 100 Europe.
Перевод специально для mmgp.ru