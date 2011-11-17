Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,114 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Фонд Чан-Цукерберг выкупил «Google для научных публикаций», чтобы сделать его бесплат

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:50
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,779
Благодарностей: 890
УГ: 4
КП: 0.265
Фонд Чан-Цукерберг выкупил «Google для научных публикаций», чтобы сделать его бесплат
Филантропический фонд Марка Цукерберга и Присциллы Чан, управляющий $45 млрд, сделал свое первое приобретение. Организация выкупила поисковую систему Meta, которая поможет ученым искать, читать и связывать вместе данные из 26 млн научных работ. Покупка позволит сделать поисковик на основе искусственного интеллекта бесплатным для всех спустя несколько месяцев, которые уйдут на улучшение продукта, сообщает TechCrunch.

Meta индексирует целые репозитории научных исследований вроде PubMed и сканирует веб-сайты, идентифицируя и создавая профили авторов, анализируя кто и на что ссылается. По сути, это адаптация алгоритма Google PageRank для научного контента, которая позволяет легко находить релевантные исследования и приоритизировать их. Она также позволяет ученым подписываться на обновления по конкретной теме, сообщая о выходе новых исследований.

Система помогает финансовым организациям сотрудничать с исследователями и определять сферы с высоким потенциалом для инвестиций. Он также предоставляет бесплатный доступ к полным текстам 18 000 журналов и литературных источников.

«На пути вперед, наше намерение не в том, чтобы получить финансовую выгоду от данных и возможностей Meta. Вместо этого, мы нацелены сделать так, чтобы их получили те, кто больше всего в них нуждается вне зависимости от сферы и как можно быстрее. От этого выиграет весь мир», — объяснил миссию команды поисковика сооснователь Сем Молино.

Канадский стартап был основан в 2010 году и получил $7,5 млн инвестиций. Ранее проект пробовал продавать доступ к инструментам Meta по подписке или брать плату за специальные решения. После покупки фондом Цукерберга-Чан все его функции будут полностью бесплатными.

Напомним, филантропической фонд семейства Цукерберг был создан после рождения дочери Макс. Тогда родители Марк и Присцила решили создать организацию, которая будет постепенно инвестировать в инициативы, которые позволят сделать мир лучше.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 17:38
#2
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,757
Благодарностей: 1,150
УГ: 56
КП: 0.656
подарки
Re: Фонд Чан-Цукерберг выкупил «Google для научных публикаций», чтобы сделать его бес
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
поисковую систему Meta,
Это та самая ПС мета с основателями из Харькова?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт
Честный и лучший обмен электронных валют
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥
BiziAlen на форуме  
Сказали спасибо:
Влад555 (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что сделать чтобы не украли идею? filinov100 Фриланс: общий форум 62 21.12.2016 16:29
Google покупает Shopping Search Startup, чтобы сделать Google Images более прибыльным lannna Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.11.2016 10:53
Экс-сотрудник Google случайно выкупил домен Google.com за $12 chu Новости в мире финансов и инвестиций 6 15.10.2015 16:48
Алишер Усманов выкупил нобелевскую медаль чтобы вернуть ее владельцу Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.06.2015 16:22
Тема дня: Google выкупил Бегун у Рамблера mysilver Контекстная реклама 14 17.11.2011 17:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Телефонного мошенника, выманившего у пенсионеров 500 тысяч рублей, задержали
От moskva в разделе «Экономические преступления»
Аватар Tigrenish
Разработчик развивающих игр Lumosity оштрафован на $2 млн за обман пользователей
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mozard
Largeiq.com - Интеллектуальная игра с выводом денег
От mozard в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Profvest com
ПАММ-индекс Perspective (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Юлиан Тарасенко
Астарта инвестирует $80 млн в улучшения своей инфраструктуры
От Юлиан Тарасенко в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Libertex - www.libertex.ru
От lightsentinel в разделе «Программное обеспечение»
.     
Пользователей
412,114
Тем
471,984
Сообщений
11,681,604

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube