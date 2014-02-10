В ГФС разъяснили ужесточение ввоза в Украину товаров известных торговых марок
В ГФС заявили, что ограничение таможнями при ввозе товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей. Об этом заявил директор Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексея Василенко, - сообщает пресс-служба ведомства.
"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная или если ее происхождение не удалось установить", - цитируются слова А.Василенко. Он подчеркнул, что, согласно Таможенному кодексу Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.
"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. А при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности возобновления таможенного оформления такого товара", - отметил А.Василенко. По его словам, такая процедура применяется в Украине уже много лет. "С одной стороны, она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны, защищаются авторские права производителя", - сказал представитель ГФС.
При этом он опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре. "Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ГФС не поступали", - отметил А.Василенко.
Re: В ГФС разъяснили ужесточение ввоза в Украину товаров известных торговых марок
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Сообщение от Влад555
В ГФС заявили, что ограничение таможнями при ввозе товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей. Об этом заявил директор Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексея Василенко, - сообщает пресс-служба ведомства.
Пояснили, что у них есть собственные подвальные производства с этими брендами, нефиг покупать оригиналы, они дешевле так еще и лучше