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В ГФС разъяснили ужесточение ввоза в Украину товаров известных торговых марок

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Старый Сегодня, 16:47
#1
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В ГФС разъяснили ужесточение ввоза в Украину товаров известных торговых марок
В ГФС заявили, что ограничение таможнями при ввозе товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей. Об этом заявил директор Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексея Василенко, - сообщает пресс-служба ведомства.

"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная или если ее происхождение не удалось установить", - цитируются слова А.Василенко. Он подчеркнул, что, согласно Таможенному кодексу Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. А при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности возобновления таможенного оформления такого товара", - отметил А.Василенко. По его словам, такая процедура применяется в Украине уже много лет. "С одной стороны, она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны, защищаются авторские права производителя", - сказал представитель ГФС.

При этом он опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре. "Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ГФС не поступали", - отметил А.Василенко.
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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 17:39
#2
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Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
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Re: В ГФС разъяснили ужесточение ввоза в Украину товаров известных торговых марок
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
В ГФС заявили, что ограничение таможнями при ввозе товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей. Об этом заявил директор Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексея Василенко, - сообщает пресс-служба ведомства.
Пояснили, что у них есть собственные подвальные производства с этими брендами, нефиг покупать оригиналы, они дешевле так еще и лучше
__________________
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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:40
#3
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Re: В ГФС разъяснили ужесточение ввоза в Украину товаров известных торговых марок
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Пояснили, что у них есть собственные подвальные производства с этими брендами, нефиг покупать оригиналы, они дешевле так еще и лучше
__________________
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inik1080 на форуме  
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Влад555 (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:44
#4
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,757
Благодарностей: 1,150
УГ: 56
КП: 0.656
подарки
Re: В ГФС разъяснили ужесточение ввоза в Украину товаров известных торговых марок
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
хотят малую арнаутскую лишить работы )
Это как импортозамещение в РФ?))))
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