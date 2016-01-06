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Кому хорошо живется в 2017? Один китайский миллиардер стал богаче на $10 млрд. в 2017

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Старый Сегодня, 16:38
#1
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Кому хорошо живется в 2017? Один китайский миллиардер стал богаче на $10 млрд. в 2017


Общая сумма состояния Hui Ka Yan, председателя девелопера недвижимости Китая Evergrande, с начала года подскочила примерно на 10 миллиардов долларов до 21,3 миллиарда долларов, согласно расчёту, произведенному CNNMoney на основе данных исследовательской группы Hurun Report, расположенной в Шанхае.

Его богатство умножилось благодаря невероятному росту акций Evergrande, которые с начала года выросли более чем в три раза. С учетом головокружительного в 23% скачка в понедельник на фондовой бирже Гонконга.

Согласно данным FactSet, Hui Ka Yan является мажоритарным акционером Evergrande с общей долей в 72% акций. Согласно данным Hurun, у него также есть куча других деловых интересов - различных предприятий, общей стоимостью 3 миллиарда долларов, включая долю в китайском футбольном клубе Guangzhou Evergrande.



"Такое резкое обогащение за столь короткий промежуток времени встречается редко в Китае", - сказал Rupert Hoogewerf, основатель Hurun. - "Еще один недавний пример - Wang Wei, чьи активы взлетели до 27,5 млрд. долларов в марте после того, как его компания по доставке паркета SF Express обнародовала обратный листинг на бирже Шэньчжэня.

Что стоит за скачком цен на акции Evergrande?

По словам Андрея Салливана, управляющего директора по продажам в Haitong Securities International в Гонконге, инвесторы уделяют особое внимание таким девелоперам, как Evergrande, которые строят в небольших городах.

Власти ввели ограничения в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, где также работает Evergrande, чтобы попытаться обуздать высокие цены на недвижимость.

Evergrande недавно потратил значительные суммы на выкуп своих акций у других инвесторов, что также объясняет увеличение стоимости компании.

Но есть еще много скептицизма по поводу устойчивости бизнес-модели Evergrande, которая строится на растущем увеличении долгов. Чистый долг компании составил $ 49,3 млрд в конце 2016 года, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

В отчете за прошлый месяц агентство кредитного рейтинга Fitch предупредило, что высокие процентные расходы и выплаты акционерам Evergrande не позволят ему значительно снизить задолженность.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://money.cnn.com/2017/05/29/inve...nde/index.html

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592eb86ba80de
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Старый Сегодня, 16:45
#2
Премиум-Бизнес-Леди
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Re: Кому хорошо живется в 2017? Один китайский миллиардер стал богаче на $10 млрд. в
Живется неплохо и бывшему нашему Губернатору Челябинской области, который то в Израиле, то в Лондоне.. По данным СМИ местным заведено уголовное дело на него и он не приезжает сюда в город поэтому. Уж поди не на 10 т.р. в месяц работал Губернатором тут у нас, раз может себе позволить кататься и лечиться за кардоном.
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