sasapess Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Архангельск Инвестирую в: HYIP Регистрация: 04.11.2013 Сообщений: 5 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

LeoPays - leopays.com



Дата открытия проекта 12 июля 2016 года. Стартовала как бизнесс платформа с инструментами для интернет маркетинга с платным доступом и реферальной программой. Основные обновления связанные с матричным маркетингом и бинаром прошли в начале этого года. Данный пост именно про эти обновления.



Цитата: Уникальная комбинация самых надежных маркетинговых инструментов в сочетании с инструментами автоматизации любого направления бизнеса



Тарифы



1. ТАРИФ "START"



SUPER БИНАР c автореинвестами

Глобальный бинар, переливы

автоклонирование аккаунтов



1 уровень 50 рублей

2 уровень 400 рублей

...

12 уровень 209 600 рублей



Реферальные 50%

С одного закрытого места на 4 линии 25%

Доход каждого клона 200%

Доход основного аккаунта до реинвеста 300% (без приглашения рефералов)



Можно купить первый уровень, дождаться выплат и покупать второй и так далее (я так и делал)





2. ТАРИФ "STANDARD"



Матричный маркетинг с автовыплатами.

7-ми местная неделимая бинарная матрица с автовыплатами



1 уровень 400 рублей

2 уровень 800 рублей

...

12 уровень 204 800 рублей



Реферальные 25%

Доход с каждого аккаунта на второй линии 75%

Суммарная выплата с 1 вклада (без приглашения рефералов) 300%



3. ТАРИФ "VIP"



20-ти уровневый бинар с ежемесячным доходом

Уникальный бинар с возможностью ежемесячного заработка с 20-ти линий

400 рублей в месяц (ежемесячные реферальные выплаты 25%)



Бонусы

Первый месяц вип бесплатно при покупке тарифа стандарт.



Все тарифы позволяют зарабатывать без лично приглашенных рефералов, но с рефералами дело пойдет быстрее. Кроме того ваш реферал навсегда останется с вами и в последствии вы будете получать выплата со всех его вкладов как в супербинаре так и в матричном маркетинге. Например если реферал купит 2 уровень бинара за 400 рублей, вы получите 200 рублей, в последствии когда он заработает на 2 уровне, он захочет купить 3 уровень за 800 и вы опять получите с него выплату 50%, и так далее до 200 000 рублей. Другими словами 1 очень активный реферал обеспечит вам безбедное будущее





Платежные системы Payeer (Все выплаты моментальные, внутреннего кошелька нет. Пример: вы оплатили бинар за 400 рублей, пригласивший вас сразу получает выплату на Payeer кошелек 200 рублей и по 100 рублей получают 2 аккаунта для которых вы и ваш клон находитесь на 4 линии)



Важно 100% выплат идут в сеть, админ зарабатывает в проекте как обычный участник на лично приглашенных рефералах. На реинвест админ уходит в самый низ пирамиды как и обычный участник.





Ваш вклад в проект

1 уровень бинара





2 уровень бинара





3 уровень бинара





4 уровень бинара





1 уровень матриц







Регистрация в проекте



Старые выплаты размещать не буду, так как вроде это запрещено в правилах, поэтому свежие выплаты буду выкладывать в теме, приходят очень часто так что долго ждать не придется. 12 июля 2016 года. Стартовала как бизнесс платформа с инструментами для интернет маркетинга с платным доступом и реферальной программой. Основные обновления связанные с матричным маркетингом и бинаром прошли в начале этого года. Данный пост именно про эти обновления.В числе полезных инструментов есть эмайл рассыльщики, программы для автопостинга в соц сетях, конструкторы сайтов, хостинг и многое другое.SUPER БИНАР c автореинвестамиГлобальный бинар, переливыавтоклонирование аккаунтов1 уровень 50 рублей2 уровень 400 рублей...12 уровень 209 600 рублейРеферальные 50%С одного закрытого места на 4 линии 25%Доход каждого клона 200%Доход основного аккаунта до реинвеста 300% (без приглашения рефералов)Можно купить первый уровень, дождаться выплат и покупать второй и так далее (я так и делал)Матричный маркетинг с автовыплатами.7-ми местная неделимая бинарная матрица с автовыплатами1 уровень 400 рублей2 уровень 800 рублей...12 уровень 204 800 рублейРеферальные 25%Доход с каждого аккаунта на второй линии 75%Суммарная выплата с 1 вклада (без приглашения рефералов) 300%20-ти уровневый бинар с ежемесячным доходомУникальный бинар с возможностью ежемесячного заработка с 20-ти линий400 рублей в месяц (ежемесячные реферальные выплаты 25%)Первый месяц вип бесплатно при покупке тарифа стандарт.Все тарифы позволяют зарабатывать без лично приглашенных рефералов, но с рефералами дело пойдет быстрее. Кроме того ваш реферал навсегда останется с вами и в последствии вы будете получать выплата со всех его вкладов как в супербинаре так и в матричном маркетинге. Например если реферал купит 2 уровень бинара за 400 рублей, вы получите 200 рублей, в последствии когда он заработает на 2 уровне, он захочет купить 3 уровень за 800 и вы опять получите с него выплату 50%, и так далее до 200 000 рублей. Другими словами 1 очень активный реферал обеспечит вам безбедное будущее(Все выплаты моментальные, внутреннего кошелька нет. Пример: вы оплатили бинар за 400 рублей, пригласивший вас сразу получает выплату на Payeer кошелек 200 рублей и по 100 рублей получают 2 аккаунта для которых вы и ваш клон находитесь на 4 линии)100% выплат идут в сеть, админ зарабатывает в проекте как обычный участник на лично приглашенных рефералах. На реинвест админ уходит в самый низ пирамиды как и обычный участник.Старые выплаты размещать не буду, так как вроде это запрещено в правилах, поэтому свежие выплаты буду выкладывать в теме, приходят очень часто так что долго ждать не придется.

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