LeoPays - leopays.com

Дата открытия проекта
12 июля 2016 года. Стартовала как бизнесс платформа с инструментами для интернет маркетинга с платным доступом и реферальной программой. Основные обновления связанные с матричным маркетингом и бинаром прошли в начале этого года. Данный пост именно про эти обновления.
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Уникальная комбинация самых надежных маркетинговых инструментов в сочетании с инструментами автоматизации любого направления бизнеса
В числе полезных инструментов есть эмайл рассыльщики, программы для автопостинга в соц сетях, конструкторы сайтов, хостинг и многое другое.
Тарифы
1. ТАРИФ "START"
SUPER БИНАР c автореинвестами
Глобальный бинар, переливы
автоклонирование аккаунтов
1 уровень 50 рублей
2 уровень 400 рублей
...
12 уровень 209 600 рублей
Реферальные 50%
С одного закрытого места на 4 линии 25%
Доход каждого клона 200%
Доход основного аккаунта до реинвеста 300% (без приглашения рефералов)
Можно купить первый уровень, дождаться выплат и покупать второй и так далее (я так и делал)
2. ТАРИФ "STANDARD"
Матричный маркетинг с автовыплатами.
7-ми местная неделимая бинарная матрица с автовыплатами
1 уровень 400 рублей
2 уровень 800 рублей
...
12 уровень 204 800 рублей
Реферальные 25%
Доход с каждого аккаунта на второй линии 75%
Суммарная выплата с 1 вклада (без приглашения рефералов) 300%
3. ТАРИФ "VIP"
20-ти уровневый бинар с ежемесячным доходом
Уникальный бинар с возможностью ежемесячного заработка с 20-ти линий
400 рублей в месяц (ежемесячные реферальные выплаты 25%)
Бонусы
Первый месяц вип бесплатно при покупке тарифа стандарт.
Все тарифы позволяют зарабатывать без лично приглашенных рефералов, но с рефералами дело пойдет быстрее. Кроме того ваш реферал навсегда останется с вами и в последствии вы будете получать выплата со всех его вкладов как в супербинаре так и в матричном маркетинге. Например если реферал купит 2 уровень бинара за 400 рублей, вы получите 200 рублей, в последствии когда он заработает на 2 уровне, он захочет купить 3 уровень за 800 и вы опять получите с него выплату 50%, и так далее до 200 000 рублей. Другими словами 1 очень активный реферал обеспечит вам безбедное будущее
Платежные системы Payeer
(Все выплаты моментальные, внутреннего кошелька нет. Пример: вы оплатили бинар за 400 рублей, пригласивший вас сразу получает выплату на Payeer кошелек 200 рублей и по 100 рублей получают 2 аккаунта для которых вы и ваш клон находитесь на 4 линии)
Важно
100% выплат идут в сеть, админ зарабатывает в проекте как обычный участник на лично приглашенных рефералах. На реинвест админ уходит в самый низ пирамиды как и обычный участник.
Ваш вклад в проект
1 уровень бинара
2 уровень бинара
3 уровень бинара
4 уровень бинара
1 уровень матриц
Старые выплаты размещать не буду, так как вроде это запрещено в правилах, поэтому свежие выплаты буду выкладывать в теме, приходят очень часто так что долго ждать не придется.