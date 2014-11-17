Alesi Surgical привлек €6 миллионов для развития хирургических технологий

Alesi Surgical Limited, расположенная в Кардиффе компания, работающая в области минимально инвазивных хирургических технологий, получила дополнительные 6 миллионов евро инвестиций. Среди инвесторов можно отметить Panakes Partners и Earlybird, также нынешних акционеров IP Group plc и Finance Wales Limited. В рамках сделки Том Раше, партнер в Earlybird и ранее вице-президент Europe of Ethicon Endosurgery, и Алессио Беверина, партнер-учредитель в Panakes Partners, войдут в совет директоров Alesi Surgical в качестве инвестиционных директоров.
Основанная в 2009 году в качестве отделения Валлийского института терапии с минимальным вмешательством (WIMAT) и возглавляемая доктором Домиником Гриффитсом, выполняющим обязанности управляющего директора, Alesi Surgical, разрабатывает и коммерциализирует продукты, повышающие безопасность, эффективность и результаты хирургических процедур.
Нынешние инвестиции были получены вслед за недавним одобрением Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и японским министерством здравоохранения фирменной технологической платформы компании Ultravision, которая уже показывает неплохие коммерческие результаты на одобренных европейском и ближневосточном рынках. Система Ultravision уникальна тем, что первая в мире использует электростатические технологии для очистки от паров и твердых частиц - так называемого "хирургического дыма", который генерируется современными хирургическими режущими инструментами во время хирургического вмешательства в брюшной полости.
В настоящее время компания намерена использовать средства для коммерческого расширения в США и на других ключевых рынках по всему миру, а также провести дополнительные исследования и улучшить свою технологию Ultravision.
Alesi Surgical базируется в Cardiff Medicentre, специализированном медицинском бизнес-инкубаторе, расположенном на территории университетской больницы Уэльса.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru