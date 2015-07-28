Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,106 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Онлайн-платформа подачи петиций Change.org привлекла $30млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:27
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 385
Благодарностей: 36
УГ: 1
КП: 0.056
подарки
Онлайн-платформа подачи петиций Change.org привлекла $30млн. инвестиций

Глобальная онлайн-платформа для размещения петиций Change.org привлекла более $30 млн.

Этот раунд возглавил Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, участие принимали Билл Гейтс и Сэм Альтман. В связи с финансированием Нэнси Люблин, основатель Crisis Text Line, Аллен Блю, руководитель продуктов и соучредитель LinkedIn, Сара Имбах, главный операционный директор в 23andMe, и Джо Гринстайн, соучредитель Flixster и советник Change.org, присоединятся к совету директоров Change.org.


Основанная в 2007 году Беном Реттреем Change.org представляет собой социальную платформу, которая позволяет людям запускать и поддерживать петиции и искать единомышленников. Адресаты Change.org как частные лица, так и организации помимо подачи петиций имеют возможность создавать свои официальные страницы и аккаунты.

На сегодняшний день платформа насчитывает около 200 миллионов пользователей в 196 странах.


В скором времени компания завершит процесс перехода от Certified B Corporation к public benefit corporation (PBC) (корпорация общественного блага ).



mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/chang...n-funding.html
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 16:29.
Arise на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания CloudFactory привлекла $7.3 млн. инвестиций Arise Горячие новости 2 26.05.2017 03:03
Компания Mintigo привлекла $10 млн инвестиций forfor Горячие новости 0 15.05.2017 17:50
Fig для игровой платформы привлекла $7.84 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.01.2017 22:19
CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.11.2016 12:36
Wm-change.biz.ua - Ввод/вывод/обмен WebMoney + Приват24(Украина) бывший Wm-change.biz wm-change Ввод и Вывод валюты 35 28.07.2015 23:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Google научит голосового помощника в смартфонах Pixel чувству юмора
От he3k в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Дерипаска: Банк России ведет себя как частный хедж-фонд, а не Центральный банк.
От ser4442 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Diamand
ПАММ-счет Ma18: 2493 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TenDemon
Медведев опроверг сообщения о снижении температуры горячей воды в домах
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
zonehyip - zonehyip.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
buxrules.com - Админ TERMBUX, BESTLIFEBUX!
От danides в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,106
Тем
471,970
Сообщений
11,681,222

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube