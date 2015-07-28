Онлайн-платформа подачи петиций Change.org привлекла $30млн. инвестиций

Глобальная онлайн-платформа для размещения петиций Change.org привлекла более $30 млн.
Этот раунд возглавил Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, участие принимали Билл Гейтс и Сэм Альтман. В связи с финансированием Нэнси Люблин, основатель Crisis Text Line, Аллен Блю, руководитель продуктов и соучредитель LinkedIn, Сара Имбах, главный операционный директор в 23andMe, и Джо Гринстайн, соучредитель Flixster и советник Change.org, присоединятся к совету директоров Change.org.
Основанная в 2007 году Беном Реттреем Change.org представляет собой социальную платформу, которая позволяет людям запускать и поддерживать петиции и искать единомышленников. Адресаты Change.org как частные лица, так и организации помимо подачи петиций имеют возможность создавать свои официальные страницы и аккаунты.
На сегодняшний день платформа насчитывает около 200 миллионов пользователей в 196 странах.
В скором времени компания завершит процесс перехода от Certified B Corporation к public benefit corporation (PBC) (корпорация общественного блага ).
mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/chang...n-funding.html