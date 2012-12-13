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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,877 Благодарностей: 977 УГ: 22 КП: 0.180 подарки

Российские МФО готовы покинут рынок "займов до зарплаты"



Российское издание "Коммерсант" сообщило, что для микрофинансовых организаций в России скоро могут наступить "черные дни" - думцы сейчас готовят поправки к закону "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также к закону о потребительском кредитовании, которые по их задумке должны существенного ограничить разыгравшиеся аппетиты МФО в части "безумных ставок". Если такие поправки будут приняты, то тогда многие МФО по всей видимости просто закроются, причём сами же - их сверхприбыль испарится и былой мотивации уже не будет.



Ведь сейчас максимальный размер ставки по микрозайму порой может доходить до почти 800% (среднерыночное значение колеблется возле отметки 600%), но некоторые люди (причём их не так уж и мало) продолжают брать и под такие "конские" проценты, потому раз денег вообще нет, то их надо откуда-то взять - ну вот и берут таким вот "экзотическим способом", сами при этом понимая, что вряд ли смогут вернуть. Но дают же!



Поэтому "народные избранники" всерьез обеспокоились этим вопросом, тем более когда такую озабоченность еще и проявил сам президент РФ. Сделал он это время последнего выездного заседания Госсовета в Великом Новгороде уже более месяца тому назад. Соответственно, депутаты "закатали рукава" и с целиком погрузились в эту работу.



И вот как сообщил журналистам руководитель комитета по финансовым рынкам г-н Аксаков: думцы планируют подкорректировать вышеназванные законы и установить максимальную ставку по займам населения в МФО в размере не более 150% годовых, то есть это уже будет так называемая окончательная полная стоимость взятого кредита (ПСК). А всё что выше будет незаконно.



В ответ на это представители МФО через российские СМИ начали предупреждать, что процентов 30% участников этого рынка, вероятней всего, покинут (т.е расформируются и закроются) его сразу после ввода в действие этих поправок. А те кто останется, то они пойдут в сектор с большими суммами и сроками по выдаче займов и поэтому мол "займов до зарплаты" вскоре практически не останется - невыгодно. Например, госпожа Лига Трупа, которая управляет довольно популярным сервисом краткосрочных займов "E-заем" утверждает, что её МФО точно по такой ставке быстрые займы выдавать не сможет, ну а банкам такие де "непонятные клиенты" с которыми они работали раньше не нужны, соответственно, в стране вновь поднимется нелегальный рынок "черных кредиторов", что опасно криминализацией общества.



Вообщем хотели как лучше, а будет как...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592eafa84b086 Российское издание "Коммерсант" сообщило, что для микрофинансовых организаций в России скоро могут наступить "черные дни" - думцы сейчас готовят поправки к закону "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также к закону о потребительском кредитовании, которые по их задумке должны существенного ограничить разыгравшиеся аппетиты МФО в части "безумных ставок". Если такие поправки будут приняты, то тогда многие МФО по всей видимости просто закроются, причём сами же - их сверхприбыль испарится и былой мотивации уже не будет.Ведь сейчас максимальный размер ставки по микрозайму порой может доходить до почти 800% (среднерыночное значение колеблется возле отметки 600%), но некоторые люди (причём их не так уж и мало) продолжают брать и под такие "конские" проценты, потому раз денег вообще нет, то их надо откуда-то взять - ну вот и берут таким вот "экзотическим способом", сами при этом понимая, что вряд ли смогут вернуть. Но дают же!Поэтому "народные избранники" всерьез обеспокоились этим вопросом, тем более когда такую озабоченность еще и проявил сам президент РФ. Сделал он это время последнего выездного заседания Госсовета в Великом Новгороде уже более месяца тому назад. Соответственно, депутаты "закатали рукава" и с целиком погрузились в эту работу.И вот как сообщил журналистам руководитель комитета по финансовым рынкам г-н Аксаков: думцы планируют подкорректировать вышеназванные законы и установить максимальную ставку по займам населения в МФО в размере не более 150% годовых, то есть это уже будет так называемая окончательная полная стоимость взятого кредита (ПСК). А всё что выше будет незаконно.В ответ на это представители МФО через российские СМИ начали предупреждать, что процентов 30% участников этого рынка, вероятней всего, покинут (т.е расформируются и закроются) его сразу после ввода в действие этих поправок. А те кто останется, то они пойдут в сектор с большими суммами и сроками по выдаче займов и поэтому мол "займов до зарплаты" вскоре практически не останется - невыгодно. Например, госпожа Лига Трупа, которая управляет довольно популярным сервисом краткосрочных займов "E-заем" утверждает, что её МФО точно по такой ставке быстрые займы выдавать не сможет, ну а банкам такие де "непонятные клиенты" с которыми они работали раньше не нужны, соответственно, в стране вновь поднимется нелегальный рынок "черных кредиторов", что опасно криминализацией общества.Вообщем хотели как лучше, а будет как...Специально для mmgp.ru

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