Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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kriptons.com - Kriptons

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,275
Благодарностей: 978
УГ: 172
КП: 0.107
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kriptons.com - Kriptons
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 31.05.2017 в 11-00 по МСК



О проекте:
Группа компании занимается различными проектами в сфере недвижимости: от инвестирования до строительства, что гарантирует постоянный доход, а также позволяет компании быть более устойчивой к любым изменениям рынка. Kriptons является профессиональным оператором инвестиций в недвижимость, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Специалисты компании Kriptons работают в сфере инвестиций в недвижимость с 2016 года. В начале 2017 года Kriptons запустил программу коллективного инвестирования. Это проект для людей, которые намерены начать зарабатывать на инвестициях в недвижимость.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
BASIC 100-1000 руб 27% каждые 12 часов на 48 часов (итого 108%)
MIDDLE 100-1000 руб 22.4% каждые 12 часов на 60 часов (итого 112%)
EXTRA 100-1000 руб 19.4% каждые 12 часов на 72 часа (итого 116%)
LUX 100-1000 руб 17.2% каждые 12 часов на 84 часа (итого 120%)
FAST 100-1000 руб 15.5% каждые 12 часов на 96 часов (итого 124%)
POWERFUL 100-1000 руб 12.8% каждые 12 часов на 120 часов (итого 128%)
MEGAPOLIS 100-100000 руб 2.5% каждые 12 часов на 1 год
Депозит включён в выплаты в каждом плане
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
По каждому плану можно иметь не более 1 депозита
По BASIC, MIDDLE, EXTRA, LUX, FAST и POWERFUL максимальный вклад будет увеличиваться на 500 руб каждые 24 часа

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Perfect money, Payeer, Qiwi, Яндекс деньги, AdvCash
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 5%-2%-1% от вклада

Контакты администрации:
Почта: admin@kriptons.com и finance@kriptons.com
Группа вк: https://vk.com/kriptons
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете kriptons.com:


Как быстро заработать в интернете? Обзор kriptons.com

Свои отзывы о kriptons.com можете оставлять в комментариях под темой.
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