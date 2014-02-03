kriptons.com - Kriptons

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Старт был 31.05.2017 в 11-00 по МСК
О проекте:
Группа компании занимается различными проектами в сфере недвижимости: от инвестирования до строительства, что гарантирует постоянный доход, а также позволяет компании быть более устойчивой к любым изменениям рынка. Kriptons является профессиональным оператором инвестиций в недвижимость, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Специалисты компании Kriptons работают в сфере инвестиций в недвижимость с 2016 года. В начале 2017 года Kriptons запустил программу коллективного инвестирования. Это проект для людей, которые намерены начать зарабатывать на инвестициях в недвижимость.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
BASIC 100-1000 руб 27% каждые 12 часов на 48 часов (итого 108%)
MIDDLE 100-1000 руб 22.4% каждые 12 часов на 60 часов (итого 112%)
EXTRA 100-1000 руб 19.4% каждые 12 часов на 72 часа (итого 116%)
LUX 100-1000 руб 17.2% каждые 12 часов на 84 часа (итого 120%)
FAST 100-1000 руб 15.5% каждые 12 часов на 96 часов (итого 124%)
POWERFUL 100-1000 руб 12.8% каждые 12 часов на 120 часов (итого 128%)
MEGAPOLIS 100-100000 руб 2.5% каждые 12 часов на 1 год
Депозит включён в выплаты в каждом плане
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
По каждому плану можно иметь не более 1 депозита
По BASIC, MIDDLE, EXTRA, LUX, FAST и POWERFUL максимальный вклад будет увеличиваться на 500 руб каждые 24 часа
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Perfect money, Payeer, Qiwi, Яндекс деньги, AdvCash
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 5%-2%-1% от вклада
Контакты администрации:
Почта: admin@kriptons.com
и finance@kriptons.com
Группа вк: https://vk.com/kriptons
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете kriptons.com:
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