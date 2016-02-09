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P2P-туристический стартап TRVL привлек $ 2,7 млн.

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#1
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Имя: Владимир
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P2P-туристический стартап TRVL привлек $ 2,7 млн.
Экономика совместного потребления уже зарекомендовала себя как экономика будущего на примере таких компаний как Lyft и Uber среди пассажироперевозчиков и Airbnb в сфере аренды жилья. Стартап TRVL стремится встряхнуть туристический бизнес искоренив классические турфирмы. Вооружившись свежим финансированием на $2,7 млн. от конгломерата ангелов-инвесторов, компания надеется расширить такие сервисы, как Booking.com, Hotels.com и Tripadvisor, добавив чуточку магии совместного потребления.
Амстердамский стартап TRVL запустил свой продукт в конце прошлого года и сразу занялся улучшением обслуживания и лоббированием инвесторов. Сегодня компания объявила о закрытии раунда с суммой €2.5 млн. ($2,7 млн.) для дальнейшего развития и роста продукта.
«Сегодня, когда вы планируете поездку и изучаете предложения для себя или людей, с которыми вы путешествуете, вы, по сути дела, выполняете работу турагента.», - сказал генеральный директор компании Йохем Вийнландс. Он также выделил основное отличие таким человеком и турагентом: «Вы на этом ничего не зарабатываете».
Это часть уравнения, которое компания планирует изменить. TRVL позволяет силе людской массы работать как туристическое агентство. При бронировании агент получает комиссию «до 10%» при каждом бронировании. Сами заказы выполняются на более традиционных сайтах бронирования, таких как Booking.com.
«Подумайте о TRVL как о TripAdvisor с моделью заработка», объясняет Вийнландс. «Мы верим, что TRVL сможет изменит то, как миллионы людей будут бронировать свои поездки в Интернете».
В настоящее время в компании работают 12 человек, в том числе некоторые хорошо известные личености в отрасли. Главный операционный директор компании - Артур Хоффман создавал бизнес для Expedia в Австралии, Новой Зеландии, Японии и Индии. Руководитель стартапа Йохем Вийнландс продал свою предыдущую компанию Apple, впоследствии она превратилась в платформу Apple News, которая теперь представлена на каждом втором iPhone по всему миру.
Туризм по-прежнему представляет собой пространство яростной конкуренции, но до сих пор его не затрагивала экономика совместного потребления. Будет интересно наблюдать изменения и то, как TRVL планирует обойти проблемы регулирования в индустрии туризма, поскольку компания продолжает набирать силу.
Переведено специально для форума mmgp:

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