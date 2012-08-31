Биткон vs российские власти — 1:0 в пользу цифровой валюты

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что оборот криптовалют в России необходимо легализовать как можно скорее. Его заявление позволяет предположить, что после трех лет борьбы с криптовалютными рынками, российские финансовые власти признали поражение.
Всего несколько лет назад Центробанк России приравнял биткоин к финансовой пирамиде, а министерством финансов России была начата работа по подготовке законопроекта об уголовной ответственности за операции с крипитовалютами, которые получили определение запрещенных в РФ «денежных суррогатов».
«Денежные суррогаты» в России —это заменители официальных форм денег, введенные в обращение хозяйствующими субъектами для осуществления платежей произвольно. На данный момент в РФ отсутствует официальное определение денежных суррогатов, так же, как и их список. В законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» обозначен только запрет на их использование
В России до сих пор считают криптовалюты угрозой финансовой стабильности, но ЦБ уже заявили, что «частная криптовалюта уже по факту имеет хождение на территории России, и если мы не начнем внутри страны это понимать и контролировать, это превратится в угрозу очень быстро». Поэтому в РФ уже начата работа по подготовке нормативной базы для введения налогообложения криптовалют в качестве цифрового товара. Через несколько месяцев в Госдуму должен поступить подготовленный ЦБ законопроект, регулирующий «налоги, контроль и отчетность» по сделкам купли-продажи цифровых денег.