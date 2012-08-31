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Трейдеров p2p-площадки LocalBitcoins приговорили к 9 годам тюрьмы

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Трейдеров p2p-площадки LocalBitcoins приговорили к 9 годам тюрьмы
Двое американских пользователей биржи LocalBitcoins в США приговорены к реальным тюремным срокам по подозрению в наркоторговле и незаконном обороте денежных средств. Об этом сообщает CoinDesk.

Американский суд вынес вердикт по делу о незаконном обороте денежных средств и распространении наркотиков в отношении 58-летнего Рендалла Лорда и его 29-летнего сына Майкла Лорда из города Шривпорт (штат Луизиана). Рендалла приговорили к 46 месяцам лишения свободы, а Майкла, соответственно, к 106 месяцам. Данное решение Департамент юстиции штата Луизиана опубликовал на прошлой неделе.

При проверке данных полицейские обнаружили на аккаунте Майкла с 2012 года более 3 000 завершенных сделок, которые осуществлялись при помощи криптовалюты. Правоохранители подозревают 29-летнего подсудимого в том, что он мог использовать p2p-площадку для операций с денежными средствами, полученными в качестве доходов от наркобизнеса. Также правоохранители отмечают, что Майкл Лорд использовал различные банковские счета для того, чтобы “замести следы”.

Популярность площадки LocalBitcoins среди американских пользователей стремительно растет:


Как видно из диаграммы, в США еженедельный объем сделок на p2p-платформе LocalBitcoins приближается к $10 млн.

Это не первый в США случай ареста пользователей сервиса LocalBitcoins. Так, например, еще в 2014 году двадцатидевятилетний Паскаль Рид был арестован по обвинению в нарушении законодательства штата Флорида о противодействии отмыванию денег.

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