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Проект MindCotine, позволяющий с помощью VR бросить курить, вышел на Kickstarter

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Проект MindCotine, позволяющий с помощью VR бросить курить, вышел на Kickstarter


Создатели мобильного приложения MindCotine хотят помочь вам бросить курить с помощью виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Компания Redwood City из штата Калифорния создала приложение виртуальной реальности, которое сочетает в себе познавательные лекции о вреде от курения, психологическую терапию и активное участие сообщества в борьбе с никотиновой зависимостью. Redwood City запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter с целью привлечь $18 000.

Redwood City поддерживает инициативу проведения Всемирного дня без табака от Всемирной организации здравоохранения. Краудфандинговая кампания направлена на то, чтобы продолжить финансирование разработки стартапа и всемирную экспансию его новаторского приложения.



Создатели MindCotine увидели, что желания курильщиков, которые хотят бросить курить, не выполняются. Исходя из того, что сегодня курильщики не имеют эффективных инструментов и удобных программ для лечения своей зависимости, команда объединила свой разносторонний опыт в области медицины и виртуальной реальности для разработки легкодоступного мобильного приложения.

Приложение проводит с пользователями психологическую работу, ориентированную на повышение их осведомленности о вреде никотина, и имеет систему контроля обратной связи, которая обучает пользователей контролировать все свои телесные процессы. Стараясь осознать, что представляет собой привычка для каждого пользователя, они могут лучше распознавать и взять на себя ответственность за свои импульсивные желания и поведение. Данная программа также предоставляет пользователям эффективные инструменты для преодоления тяги к никотину и помогает устранить дискомфорт, вызванный прекращением курения.

MindCotine использует уникальную платформу, оснащенную системой искусственного интеллекта. Пользователи могут присоединяться к ней и делиться своим опытом, а также поддерживать других участников, что позволяет быстрее преодолевать источник зависимости.



По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за курения ежегодно умирает около 6 миллионов человек, и на лечение его последствий каждый год расходуется более 1 триллиона долларов.

Правительства и другие организации во всем мире предпринимают всевозможные меры для устранения этой огромной проблемы, предлагая широкий спектр решений, от налогообложения и запрета, до кампаний по повышению общественной осведомленности, а также бесплатной раздаче никотиновых пластырей и лекарств.

На текущий момент приложение MindCotine проходит активное тестирование и испытания в фокус-группах в университетах по всему миру, включая Университет Сигло 21 в Аргентине и Университет Комуникасьон в Мехико.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/31/m...smoking-habit/

https://text.ru/antiplagiat/592e8e9ca0a2b
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