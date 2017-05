veranika55 Профессионал

5 причин почему люди скептически относятся к Bitcoin



Потом произошел взрыв в стоимости, поднявшись более чем на 1400$ за два месяца. На прошлой неделе за 1 Bitcoin можно было купить около двух унций золота. Сторонники Bitcoin считают технологию blockchain новым перспективным направлением в развитии денежно-финансовой системы, которое, как они говорят, может избавить бедных от нищеты и сделать сделки более безопасными, недорогими и эффективными.



Своего пика Bitcoin достиг 25 мая, поднявшись в цене более чем на 300$. Колебание цены на 600$ за один день является самым большим в истории. На следующий день Bitcoin упал на 8%. Подобная волатильность говорит о ненадежность актива в качестве постоянно средства для хранения денег.







Вот некоторые другие причины, почему специалисты скептически относятся к долгосрочному хранению денег в Bitcoin:



1. Вопросы Безопасности



Атаки вымогателей в этом месяце могут служить напоминанием о том, что Bitcoin по-прежнему любимая платежная система у хакеров и преступников из-за своей анонимности. Криптовалюта обвалилась в 2014 году после того как Токийская Mt. Gox, тогда крупнейшая биткоин-биржа обвалилась из-за многочисленных нарушений, а затем объявила о своем банкротстве. Стоимость Bitcoin снова упала в августе 2016 года, после того, как хакеры украли около $69 млн. из Гонконгской биржи.



2. Проблемы с использованием



Bitcoin-сообщества более чем год не могли принять единое решение о том, как обновлять свои blockchain системы. Время и размер сборов, необходимых для проверки транзакций выросли до рекордных максимумов, что сделало использование Bitcoin еще более трудным для бизнеса, чтобы использовать валюту в качестве средства платежа. Хотя Bitcoin руководители заявили, что в 2017 криптовалюта должна прийти к единой шкале по размеру комиссий, другие пользователи в этом не настолько уверены.



На прошлой неделе более 50 компаний подписали пакт, чтобы ускорить операции, но идеологические разногласия мешают реализации подобных соглашений. Одно из них, принятое в прошлом году в Гонконге до сих пор фактически не реализуется. Широко разрекламированная модернизация SegWit также была выпущена в октябре, но лишь третья часть Bitcoin сообщества стала использовать ее. Если последнее предложение не получит поддержки и массового применения и затор в обработке платежей будут существовать по-прежнему, пользователи цифровой валюты Bitcoin могут уйти в пользу alt-coins, которые предлагают лучшие blockchain технологии.



3. Огромная конкуренция среди криптовалют



В то время как всплеск роста Bitcoin затмевает глаза пользователям, они могут легко потерять из виду более широкую картину. В то время как стоимость Bitcoin увеличилась более чем на 100% с начала года, его доля рынка уменьшилась, так как появилось большое количество конкурентов. Существует около 700 конкурентов, по словам Рона Кваранта, председателя Wall Street Blockchain Alliance.







Сейчас Bitcoin занимает около половины от общего рынка цифровых валют, упав с 85%, которые он занимал в феврале, по данным CoinMarketCap.com. Между тем, доля Ethereum увеличилась примерно на 20%. Некоторые фанаты на это не обращают внимание, говорят, что возможное падение доли рынка Bitcoin не имеет значения, так как другой цифровой валюте будет сложно пробить жесткую конкуренцию.



4. Не признается Правительствами



Bitcoin не получил широкой поддержки в государственной среде, и многие регуляторы его не принимают, так как криптовалюту трудно регулировать и контролировать. В 2015 году в Нью-Йорке приступили к выдаче лицензий для компаний, занимающимися криптовалютами, но только три лицензии было выдано по состоянию на середину января, по данным Фонда, так как и многие стартапы не могут позволить себе расходы на получение подобных лицензий.



В январе, Финансовый регулятор Financial Industry Regulatory Authority попросил общественность помочь идентифицировать потенциальные риски применения технологий blockchain. Спустя два месяца, стоимость Bitcoin упала после того, как комиссия США по ценным бумагам и биржам отклонила предложение Winklevoss использовать цифровые валюты для публичных торгов.



В опубликованном на прошлой неделе докладе о blockchain в Китае, аналитики Sanford C. Bernstein отметили, что в то время как технология может принести пользу для китайских банков, маловероятно, чтобы ее стали применять.



"Мы считаем, что применение blockchain, скорее всего, будет эволюционным, а не революционным в развивающихся странах, таких как Китай", - считают аналитики. "Помимо консервативного отношения регулятора к финансовым инновациям, ограничение конфиденциальности и производительности технологии blockchain сделает ее более выгодной для предприятий, а не для конечных потребителей".



5. Пузыри Лопаются



Повторит ли Bitcoin историю бума увлечения луковицами тюльпанов в Голландии в 17 веке или угара от роста интернет-акций в конце 1990-х годов, время покажет. История указывает на то, что рынки самостоятельно исправляются. Спекулятивные рынки, как правило, выдыхаются в какой-то момент. И трудно сказать, что станет спусковым крючком в этот раз. Учитывая захватывающий рост Bitcoin в последнее время, многие не верят, что что-то изменится и как всегда, как мантру, заклинают, что в этот раз это не пузырь, не пирамида, а что-то иное, новое, до селе невиданное.





Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://www.bloomberg.com/news/artic...-latest-frenzy



100% уникальный текст

