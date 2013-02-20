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«Газпром» в апреле - мае привлек кредиты на 30.000.000.000 руб. и €300.000.000

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«Газпром» в апреле - мае привлек кредиты на 30.000.000.000 руб. и €300.000.000


«Газпром» в апреле - мае привлек кредиты на 30.000.000.000 руб. и €300.000.000.



Советская и российская транснациональная энергетическая корпорация ПАО «Газпром» за 2 месяца (апрель-май) текущего года сумела привлечь несколько кредитов от банков РФ, и в этом числе 30.000.000.000 руб. и €300.000.000 указано в отчетности газовой корпорации по международным стандартам финансовых отчетов.

В прошлом месяце «Газпром» открыл долгосрочную кредитную линию в банке «Россия» и получил кредит объемом 15.000.000.000 рублей с годовой процентной ставкой 9,74%. Срок погашения кредита заканчивается в 2022 году.

В текущем месяце «Газпром» открыл долгосрочную кредитную линию в банке «Россельхозбанк» и получил кредит объемом 15.000.000.000 рублей с годовой процентной ставкой 10,3%. Срок погашения кредита заканчивается в 2020 году.

Также в этом месяце «Газпром» подписал соглашение о привлечении долгосрочного кредита от «ВТБ Банк Австрия АГ» объемом 300.000.000 евро с годовой процентной ставкой Euribor + 0,98%. Срок погашения этого кредита заканчивается в 2027 году.

Кроме этого, корпорацией «Газпром» был приобретен портфель на 20,83% акций компании ЗАО «Лидер» на сумму 12.158.000.000 рублей и портфель из 20,83% акций компании ОАО «ГАЗ-сервис» на сумму 11.894.000.000 рублей.

По материалам: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...vro-1002053270

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Метки
газпромбанк, горячие новости, инвестирование, инвестиции, кредит
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