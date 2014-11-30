bitrad.io - зарабатывай, слушая любимую музыку!

Здесь пользователи могут слушать любимую радиостанцию (30 000 станций по всему миру) во время просмотра веб - страниц, передавать музыку на свой смартфон или слушать радио во время занятий спортом. За это, в виде вознаграждения, пользователи получают жетоны BRO.
После регистрации, просто войдите на сайт, выберите любую радио станцию, которая вам нравится и начинайте зарабатывать слушая музыку!
В проекте существует 3-ех уровневая реферальная система:
1 уровень: вы получаете 5% от их баллов активности
2 уровень: вы получаете 2,5% от их баллов активности
3 уровень: вы получаете 1% от их баллов активности
Ссылка на сайт: https://goo.gl/fEhK1d
Скрин выплаты: