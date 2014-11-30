Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,097 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

bitrad.io - зарабатывай, слушая любимую музыку!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:11
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.014
bitrad.io - зарабатывай, слушая любимую музыку!
Здесь пользователи могут слушать любимую радиостанцию (30 000 станций по всему миру) во время просмотра веб - страниц, передавать музыку на свой смартфон или слушать радио во время занятий спортом. За это, в виде вознаграждения, пользователи получают жетоны BRO.

После регистрации, просто войдите на сайт, выберите любую радио станцию, которая вам нравится и начинайте зарабатывать слушая музыку!

В проекте существует 3-ех уровневая реферальная система:

1 уровень: вы получаете 5% от их баллов активности
2 уровень: вы получаете 2,5% от их баллов активности
3 уровень: вы получаете 1% от их баллов активности

Ссылка на сайт: https://goo.gl/fEhK1d

Скрин выплаты:
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Investor20 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, заработок без вложений
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
audio-planet.biz - Слушай музыку и зарабатывай Андрей Форекс Прочие виды заработка 14 Вчера 14:20
Как, несмотря на все соблазны, не оставить любимую работу kirhen Истории успеха 0 02.11.2016 11:22
Как вернуть деньги и подарки, потраченные на бывшую любимую? Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 4 08.06.2015 14:26
MMCIS и Co, посади не слушая. Форма для коллективных обращений. Posadi MmcisCo Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 13 30.11.2014 10:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар SMaryana
В Госдуме отвергли законопроект об исламском банкинге
От SMaryana в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dsetevoy
Известная платежная система Payeer не работает почти 3 часа
От dsetevoy в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Почему Европа – плохое место для стартапов
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар GoldSandBox
Сбалансированный - GoldSandBox - (Fx-Trend)
От GoldSandBox в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Русский ногомяч
От Kovac в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Претензия к компании Broco
От yuriy56 в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
.     
Пользователей
412,097
Тем
471,951
Сообщений
11,680,557

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube