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Стартап Playsnak привлек $1,2 млн для разработки VR игр

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#1
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Стартап Playsnak привлек $1,2 млн для разработки VR игр


Стартап Playsnak, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Берлине (Германия), привлек $1,2 млн инвестиций для разработки игр в сфере VR и AR.
Инвестиции предоставил японский разработчик игрового контента Gumi. С момента своего запуска, компания привлекла порядка $2,5 млн инвестиций, которые нацелена использовать для своего развития в целом.


Основанная в 2015 году под руководством Паха Шульца (сейчас на должности генерального директора), Playsnak является разработчиком VR и AR игр.

«Playnak - это многонациональная и высокопрофессиональная команда разработчиков VR контента и будущие лидеры игрового бизнеса», - заявил Энди Шин, существующий инвестор из K Cube Ventures.
Также напомню, что стартап последний раз привлекал инвестиции в октябре 2016 года на сумму $1.3 млн.


Перевод специально для MMGP.RU
Вспомогательный материал: блог Playsnak
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Метки
венчурные инвесторы, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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