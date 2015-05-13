Стартап Playsnak привлек $1,2 млн для разработки VR игр

Стартап Playsnak, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Берлине (Германия), привлек $1,2 млн инвестиций для разработки игр в сфере VR и AR.
Инвестиции предоставил японский разработчик игрового контента Gumi. С момента своего запуска, компания привлекла порядка $2,5 млн инвестиций, которые нацелена использовать для своего развития в целом.
Основанная в 2015 году под руководством Паха Шульца (сейчас на должности генерального директора), Playsnak является разработчиком VR и AR игр.
«Playnak - это многонациональная и высокопрофессиональная команда разработчиков VR контента и будущие лидеры игрового бизнеса», - заявил Энди Шин, существующий инвестор из K Cube Ventures.
Также напомню, что стартап последний раз привлекал инвестиции в октябре 2016 года на сумму $1.3 млн.
Перевод специально для MMGP.RU
Вспомогательный материал: блог Playsnak