Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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forexdengi.com - 30 рублей за пост на форуме

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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Старый Сегодня, 12:14
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 406
Благодарностей: 34
УГ: 5
КП: 0.011
forexdengi.com - 30 рублей за пост на форуме
В общем тема такая, здесь заработок зависит только от себя любимого, ну и немного от везения. Сразу скажу что были месяцы когда я совсем ничего не зарабатывал, но это редко. Бывали и месяцы когда делал 50к. Но в среднем 10-20т.р. в месяц сделать удается вполне. Временные затраты у меня на это от силы 1,5 часа в день, усилий много не требует. Дальше расскажу всё по порядку.

Вся тема состоит в том, что мы набиваем посты на специальном форуме и потом, в следующем месяце нам дают деньги для торговле на форексе. Деньги которые нам дают идут в виде бонуса, они не снимаемые, но всё, что мы с них заработаем - всё наше. Единственное, что от нас требуется - вложить от силы 1,5 часа в день своего времени, чтобы набить МАКСИМАЛЬНО возможный бонус 12 т.р. Можно писать и меньше, но тогда заработать будет чуть сложнее. Хотя я и с бонусных 6т.р. делал спокойно больше 10.

Нужно зарегистрировать на форуме forexdengi.com, там всё описано что и как делать, по инструкции разобраться не сложно, но дам пару советов что и как делать. Регистрироваться лучше на instaforex, торговое плечо выбирать 1:200, когда начнете торговать, оптимальный объем сделок 1.2 лота. В общем главное набить посты, а там уже что не понятно - обращайтесь в личку, всё покажу и расскажу.

Ну и прикрепляю скрины пополнения киви за последние 2 месяца. Сделать удавалось не много, в апреле около 17к и в этом месяце пока около 6к. В общем о чем и говорил, иногда как повезет, но в среднем 10-20 выходит спокойно. Мануал прикрепил ниже.

Всем спасибо за внимание, удачных заработков!

Скрины выплат






Мануал можно скачать здесь: https://yadi.sk/i/Pf3rxXmZ3Jgj6s
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