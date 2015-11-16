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Образовательный стартап из Китая Yuanfudao привлёк на своё развитие $120 млн

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Образовательный стартап из Китая Yuanfudao привлёк на своё развитие $120 млн


Китайские СМИ связанные с темой стартапов сообщили, что местный китайский образовательный стартап Юаньфудао ("Yuanfudao") объявил, что только что он привлёк 120 млн долл. США в последнем раунде финансирования и эти средства поступили от международной частной инвестиционной компании из США под названием Warburg Pincus.

Между тем действующий инвестор этой компании китайская компания Tencent также приняла участие в этом текущем раунде финансирования Yuanfudao.

И хотя представитель Yuanfudao пока не раскрыл точной текущей стоимости этой компании, однако он подтвердил, что последним финансированием их компания обеспечила себе статус единорога в этом регионе. (Напомним что статус единорога может присваиваться стартапу, если его капитализация перевалила за 1 млрд долл. США).

Также стоит особо отметить, что сами осуществленные инвестиции являются самими крупными вливаниями из когда-либо зарегистрированных в китайском онлайн-секторе образования К-12.

Образовательный сектор Китая продолжает нести большие перспективы для бизнеса, поскольку сейчас в среднем китайские родители тратят там в год 880 юаней (это около 580 долл. США) на одного своего ребенка. И согласно докладу Китайского молодежного и детского исследовательского центра расходы родителей в этом секторе в этом году также продолжают расти.

Стартап Yuanfudao был основан в 2012 году и ранее он был известен под именем "Yuantiku".

Но когда китайский телекоммуникационный гигант Tencent в мае 2016 года инвестировал в эту компанию 40 млн долл. США, то стартап сменил свое название на Yuanfudao.

И сейчас Yuanfudao предлагает онлайн-курс обучения для учащихся начальных и средних школ в Китае. К настоящему моменту в базе стартапа зарегистрировано более 1 млн учащихся, которые платят за своё обучение и как утверждает руководство этого стартапа он является крупнейшим в стране в образовательном секторе.

Стартап также предлагает своим пользователям и другие услуги, такие как инструмент для решения проблем самообслуживания "Yuantiku", инструмент для поиска решений возникающих проблем "Xiaoyuansouti" и независимая онлайн-платформа для подготовки к тестированию "Fenbi".

А мобильные приложения этого стартапа: Yuanfudao, Yuantiku и Xiaoyuansouti уже скачали и зарегистрировались на нём более 160 миллионов пользователей.

И кроме получения инвестиций от Tencent и Warburg Pincus, ранее (в 2014 году) стартап привлекал в серии "C" финансирование на сумму в размере 15 млн долл. США от инвестиционных компаний IDG Capital и Matrix Partners China и также средства в размере 60 млн долл. США в 2015 году поступали в раунде финансирования серии "D" от китайских компаний CMC Capital Partners и New Horizon Capital.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/592e76ce6857e
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