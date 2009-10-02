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Секреты успешного фрилансера 👔👔👔

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Все об удаленной работе (фрилансе). Теория и практика.
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Старый Сегодня, 12:03
#1
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Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 8
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Секреты успешного фрилансера 👔👔👔
Далеко не все, кто работают в интернете, добиваются успеха. Что бы работать удаленно, нужно иметь выдержку и самоконтроль. Предлагаем вам несколько советов, как добиться успеха во фрилансе.
💡💡💡
✔ Рабочее место. Учитывая, что работа фрилансера в основном проходит дома, нужно заранее подумать о рабочем месте.

✔ Планирование дня. Отсутствие начальника огромный плюс фриланса, но это означает, что планировать свой день вы должны самостоятельно. Если не составлять план действий, можно просто запутаться в делах или забыть о выполнении срочных дел.

✔ Технический момент. Рабочее место фрилансера должно быть оснащено достаточно хорошим оборудованием( компьютер, гарнитура, мышка). От этого напрямую зависит качество и скорость выполнения заданий.

✔Здоровье. Понятно, что удаленный сотрудник сам решает, когда и сколько работы ему выполнять, но не стоит забывать о том, что все мы люди, и нашему организму нужен отдых. Так же важно нормально питаться, не забывая об обеде и завтраке. Любите себя.

✔ Саморазвитие. Очень важно постоянно обновлять и развивать свои навыки. Даже если вы высококачественный специалист, стоит узнать, что-то новое, полезное для своей профессии.

добавлено через 9 минут
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Последний раз редактировалось FrilansHelp; Сегодня в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
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