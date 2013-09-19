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«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля

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«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля
Компания «Яндекс» опубликовала на YouTube видеозапись с испытанием прототипа беспилотного автомобиля. Как отмечается в блоге компании, прототип был разработан в рамках проекта «Яндекс.Такси». Ожидается, что в течение года начнутся испытания самоуправляемого автомобиля на улицах города.


В разговоре с Techcrunch представители «Яндекса» сообщили, что беспилотный автомобиль использует систему навигации, геолокации, компьютерного зрения и машинное обучение от других сервисов, в том числе «Яндекс.Навигатора» и «Яндекс.Карт».

Представитель сервиса «Яндекс.Такси» Владимир Исаев пояснил изданию, что проект использует обезличенные данные «Яндекс.Навигатора», что позволяет выстроить траекторию движения в городе при учете заторов, аварий и других ограничений движения.

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