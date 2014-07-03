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NetGuardians привлек €7,8 млн для платформы безопасности банковских клиентов

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NetGuardians привлек €7,8 млн для платформы безопасности банковских клиентов



Стартап NetGuardians, расположенный в Швейцарии, привлек 7,8 млн евро финансирования, закрыв раунд C для своей корпоративного программного обеспечения безопасности.
Данный инвестиционный раунд был закрыт венчурными фондами Swisscom Ventures и Freemont Management. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для улучшения маркетинга компании и выхода на европейские рынки.
«Банки уже осознали необходимость смягчат риски с благодаря гибкого и безопасного программного обеспечения для ежедневных задач. Мы очень рады видеть, как NetGuardians сотрудничают с Швейцарскими и международными банковскими организациями, чтобы постоянно совершенствоваться в плане безопасности. NetGuardians - инновационная компания и готова бороться со всеми финансовыми преступлениями», - сообщил инвестор Андреас Пейджес из фонда Swisscom Ventures.
Основанная в 2007 году под руководством Джоэла Винтергега (сейчас на должности генерального директора) совместно с Рафаэлем Майо, (главный операционный директор), NetGuardians является разработчиком платформы, которая помогает банковским клиентам предотвратить мошенничество и уменьшить риски.


«С ростом кибер мошенничества банковский сектор должен иметь активную стратегию предотвращения мошенничества для защиты как проводимых операций, так и клиентов», - заявил Рафаэль Майо.

На сегодняшний день, NetGuardians работает в 40 странах мира, в частности в Европе, Ближнего Востока, Африки и Азии.

«NetGuardians помогает банкам и банковским клиентам предотвращать мошенничество, и повысить эффективность использования банковских услуг. Мы находимся на финтех рынке, и это проведенное финансирование сможет помочь быстро расширить наши международные продажи и улучшить маркетинг»


Также стоит отметить, что стартап за все свое время существования привлек $ 14 млн инвестиций.


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Метки
мошенничество, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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