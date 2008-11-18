Таможня перестала впускать интернет-покупки в Украину
Теперь Nike, iPhone и еще 1146 торговых марок могут больше не впустить в страну.
Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах, передает OpenDataBot.
Сообщается, что это происходит на основании списка объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.
Оформляя посылку, таможня может проверить, внесена ли ТМ таможенный реестр и есть ли получатель товара среди импортеров в реестре, обнаружить "признаки нарушения прав интеллектуальной собственности".
Отмечается, из-за новых ограниченией в украинских магазинах могут подняться цены, также может повыситься риск не получить заказ из-за границы.
"Бизнесу придется либо идти "в подполье", либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция", - сказано в сообщении.
В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие.
В список запрещенных также вошли дочерние предприятия Roshen.
Ранее AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины. Отметим, что Alibaba включен США в список "пиратских рынков" из-за массовых продаж нелицензированной продукции.
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