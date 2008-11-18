Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,092 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Таможня перестала впускать интернет-покупки в Украину

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:44
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,633
Благодарностей: 2,319
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Таможня перестала впускать интернет-покупки в Украину


Теперь Nike, iPhone и еще 1146 торговых марок могут больше не впустить в страну.

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах, передает OpenDataBot.
Сообщается, что это происходит на основании списка объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.
Оформляя посылку, таможня может проверить, внесена ли ТМ таможенный реестр и есть ли получатель товара среди импортеров в реестре, обнаружить "признаки нарушения прав интеллектуальной собственности".

Отмечается, из-за новых ограниченией в украинских магазинах могут подняться цены, также может повыситься риск не получить заказ из-за границы.

"Бизнесу придется либо идти "в подполье", либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция", - сказано в сообщении.

В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие.

В список запрещенных также вошли дочерние предприятия Roshen.
Ранее AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины. Отметим, что Alibaba включен США в список "пиратских рынков" из-за массовых продаж нелицензированной продукции.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
интернет-магазин, пограничный контроль, покупки, таможня, торговля
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Делали ли Вы покупки в Интернет Магазинах? Master Dzen Покупки в интернете 483 11.05.2017 15:31
В Украине могут подорожать интернет покупки Адрон Новости в мире финансов и инвестиций 8 26.11.2016 16:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Инфляция в Украине в сентябре ускорилась до 2,9%
От psygnosis в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Стратегия Мартингейла
От tiu-bik в разделе «Казино»
Аватара нет
Fitch понизило рейтинги Киева до дефолтного уровня
От prada99 в разделе «Политика и экономика»
Аватар TYCAH
Россиянин, создавший троян Citadel, проведёт 4,5 года в американской тюрьме
От TYCAH в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
http://gscashpay.com/ - кто нибудь пользовался для обналички чеков ?
От BorisB в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар ttxz
В России принят «закон о забвении»
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
412,092
Тем
471,941
Сообщений
11,680,141

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube