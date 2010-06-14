НБУ снимает ограничения на валютном рынке

Национальный банк продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность и смягчения которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка. Очередные шаги регулятора в этом направлении стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке и сбалансированности инфляционных рисков.
- Отменяется запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей $100 тыс. в эквиваленте. Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты.
- Снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц (за исключением некоторых случаев).
- Банкам разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке. До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, осуществляемых: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы Классификатора за иностранную валюту других групп.
Снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.
Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 44 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 30 мая 2017 года. Отмена ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций, вступает в силу 12 июня 2017. Остальные изменений, утвержденных этим документом, вступают в силу с 31 мая 2017 года.
В то же время, учитывая необходимость дальнейшей поддержки стабильности валютного рынка Украины, Национальный банк решил сохранить действие требования об обязательной продаже поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц на уровне 50%.
Напомним, в начале апреля текущего года Национальный банк смягчил это требование с 65% до 50% для содействия экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, впоследствии продается за границу. Поскольку данное требование, установленная пунктом 2 постановления Правления НБУ № 410 от 13 декабря 2016 года, действует до 15 июня текущего года включительно, Национальный банк ввел ее отдельным постановлением Правления НБУ № 45 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений "от 30 мая 2017 года. Это требование вступит в силу с 16 июня и будет действовать до 13 декабря 2017 включительно.
Дальнейшая либерализация валютного регулирования будет осуществляться при наличии благоприятных макрофинансовых предпосылок и в соответствии с Концепцией нового валютного регулирования.
По материалам НБУ