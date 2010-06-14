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НБУ снимает ограничения на валютном рынке

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НБУ снимает ограничения на валютном рынке
Национальный банк продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность и смягчения которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка. Очередные шаги регулятора в этом направлении стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке и сбалансированности инфляционных рисков.
  1. Отменяется запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей $100 тыс. в эквиваленте. Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты.
  2. Снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц (за исключением некоторых случаев).
  3. Банкам разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке. До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, осуществляемых: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы Классификатора за иностранную валюту других групп.

Снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 44 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 30 мая 2017 года. Отмена ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций, вступает в силу 12 июня 2017. Остальные изменений, утвержденных этим документом, вступают в силу с 31 мая 2017 года.

В то же время, учитывая необходимость дальнейшей поддержки стабильности валютного рынка Украины, Национальный банк решил сохранить действие требования об обязательной продаже поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц на уровне 50%.

Напомним, в начале апреля текущего года Национальный банк смягчил это требование с 65% до 50% для содействия экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, впоследствии продается за границу. Поскольку данное требование, установленная пунктом 2 постановления Правления НБУ № 410 от 13 декабря 2016 года, действует до 15 июня текущего года включительно, Национальный банк ввел ее отдельным постановлением Правления НБУ № 45 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений "от 30 мая 2017 года. Это требование вступит в силу с 16 июня и будет действовать до 13 декабря 2017 включительно.

Дальнейшая либерализация валютного регулирования будет осуществляться при наличии благоприятных макрофинансовых предпосылок и в соответствии с Концепцией нового валютного регулирования.

По материалам НБУ
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 10:10.
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Метки
валютные операции, валютный рынок, нбу
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