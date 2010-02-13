Как страдают биржи из-за роста популярности криптовалюты

В середине мая биржа Poloniex, подвергшаяся многочисленным DDoS-атакам, сообщала о значительном росте активности ее пользователей – с начала года она увеличилась на 600%, а также о большом количестве новых пользователей. Однако Poloniex – не единственная торговая площадка, наблюдающая повышение активности трейдеров – практически каждая криптовалютная биржа сейчас находится в похожей ситуации.



«Сильное давление на службу по работе с клиентами»



25 мая стал одним из самых напряженных дней в сообществе Биткоина – объемы торгов криптовалютой достигли 2.4 миллиардов долларов. Многие трейдеры предприняли различные действия для наращивания прибыли в этот день, применяя различные стратегии. При этом многие биржи столкнулись не только с повышенным спросом на криптовалюту, но и с DDoS-атаками, напряженным режимом работы клиентских служб и даже с трудностями доступа к своим сайтам.



Подобные проблемы коснулись многих известных бирж, таких как Coinbase, Kraken и Bitstamp – компании выпустили соответствующие заявления, а на форумах их пользователи жаловались на сложившуюся ситуацию. На прошлой неделе Bitstamp объяснила своим клиентам, что возросший спрос на криптовалюты создает для компании определенные трудности:



Цитата: «Поскольку цифровые валюты продолжают набирать популярность, возросшее число новых трейдеров на таких биржах, как наша, делает работу клиентской службы очень напряженной. Наш долг – исполнять свои обязательства перед клиентами также подразумевает, что существуют определенные ограничения в отношении того, какое количество процессов может быть автоматизировано, что создает дополнительные трудности для наших сотрудников». Резкое увеличение объемов трафика и торговли



Криптовалютная брокерская компания и биржа Coinbase также столкнулась с увеличением объема торгов и потоком новых клиентов. За неделю на бирже зарегистрировались более 100 000 новых пользователей – сейчас общее количество пользователей сервиса превысило 7 миллионов.



26 мая биржа также временно вышла из строя – на сайте появилось следующее сообщение:



Цитата: «Рыночная капитализация криптовалют увеличилась примерно на 50% и достигла 91 миллиарда долларов на прошлой неделе. В результате Coinbase столкнулась с резким увеличением объемов трафика и торговли». Цитата: «Команда разработчиков и служба поддержки клиентов Coinbase работали круглосуточно, чтобы справиться с беспрецедентыми объемами. Однако Coinbase.com все же пришлось несколько раз приостановить свою работу, а также снизить производительность ввода/вывода средств, что привело к задержкам в работе биржи у некоторых пользователей. Мы активно работаем над решением этих проблем и восстановлением нормальной работы нашего сайта». «Безотказная работа нереальна»



Помимо прочих проблем, многие торговые площадки пострадали от DDoS-атак, которые стали обычным делом для бирж за последний месяц. 7 мая биржа Kraken, расположенная в Сан-Франциско, также подверглась нескольким хакерским атакам, связанным с торговлей эфиром, которые «снизили маржинальность пары ETH/USD».



На протяжении всего этого напряженного для бирж периода, трейдеры утверждали, что торговые площадки должны работать безотказно. Основатель и генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл (Jesse Powell) объясняет, что это – нереально:



Цитата: «К сожалению, это нереально на данном этапе развития. Даже такие гиганты, как Amazon и Google, на сто процентов не застрахованы от DDoS-атак. Мы уже вложили много средств в защиту от хакерских атак и постоянно улучшаем нашу систему защиты». Высокие цены и раздраженные трейдеры



Торговые платформы, сталкивающиеся со сбоями в работе и страдающие от множества запросов в службу поддержки пользователей, раздражают трейдеров. Некоторые из них даже жалуются на некорректную работу графиков, что снижает эффективность действий трейдеров.



Однако, увеличившийся спрос поднял стоимость биткоина, и на это мало кто жалуется. Трейдеры надеются, что в связи с увеличившимися денежными потоками на биржах, у торговых площадок появится возможность нанять больше сотрудников и усилить свою систему защиты от DDoS-атак.



Долгосрочным же решением может стать децентрализованная торговля токенами между блокчейнами, которая не будет иметь единой точки отказа и не потребует от пользователей доверять посреднику в лице биржи. В таком случае, классические биржи станут, в основном, шлюзами для обмена с фиатными валютами и площадками для способов торговли с повышенными рисками, таких как торговля с плечом.



Источник В середине мая биржа Poloniex, подвергшаяся многочисленным DDoS-атакам, сообщала о значительном росте активности ее пользователей – с начала года она увеличилась на 600%, а также о большом количестве новых пользователей. Однако Poloniex – не единственная торговая площадка, наблюдающая повышение активности трейдеров – практически каждая криптовалютная биржа сейчас находится в похожей ситуации.25 мая стал одним из самых напряженных дней в сообществе Биткоина – объемы торгов криптовалютой достигли 2.4 миллиардов долларов. Многие трейдеры предприняли различные действия для наращивания прибыли в этот день, применяя различные стратегии. При этом многие биржи столкнулись не только с повышенным спросом на криптовалюту, но и с DDoS-атаками, напряженным режимом работы клиентских служб и даже с трудностями доступа к своим сайтам.Подобные проблемы коснулись многих известных бирж, таких как Coinbase, Kraken и Bitstamp – компании выпустили соответствующие заявления, а на форумах их пользователи жаловались на сложившуюся ситуацию. На прошлой неделе Bitstamp объяснила своим клиентам, что возросший спрос на криптовалюты создает для компании определенные трудности:Криптовалютная брокерская компания и биржа Coinbase также столкнулась с увеличением объема торгов и потоком новых клиентов. За неделю на бирже зарегистрировались более 100 000 новых пользователей – сейчас общее количество пользователей сервиса превысило 7 миллионов.26 мая биржа также временно вышла из строя – на сайте появилось следующее сообщение:Помимо прочих проблем, многие торговые площадки пострадали от DDoS-атак, которые стали обычным делом для бирж за последний месяц. 7 мая биржа Kraken, расположенная в Сан-Франциско, также подверглась нескольким хакерским атакам, связанным с торговлей эфиром, которые «снизили маржинальность пары ETH/USD».На протяжении всего этого напряженного для бирж периода, трейдеры утверждали, что торговые площадки должны работать безотказно. Основатель и генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл (Jesse Powell) объясняет, что это – нереально:Торговые платформы, сталкивающиеся со сбоями в работе и страдающие от множества запросов в службу поддержки пользователей, раздражают трейдеров. Некоторые из них даже жалуются на некорректную работу графиков, что снижает эффективность действий трейдеров.Однако, увеличившийся спрос поднял стоимость биткоина, и на это мало кто жалуется. Трейдеры надеются, что в связи с увеличившимися денежными потоками на биржах, у торговых площадок появится возможность нанять больше сотрудников и усилить свою систему защиты от DDoS-атак.Долгосрочным же решением может стать децентрализованная торговля токенами между блокчейнами, которая не будет иметь единой точки отказа и не потребует от пользователей доверять посреднику в лице биржи. В таком случае, классические биржи станут, в основном, шлюзами для обмена с фиатными валютами и площадками для способов торговли с повышенными рисками, таких как торговля с плечом.

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