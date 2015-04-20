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Cоздатели смарт-карты Fuze привлекли более $530 000

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Cоздатели смарт-карты Fuze привлекли более $530 000

Все больше людей полагаются на цифровые средства оплаты, а не на пластиковые, чтобы проводить платежи по всему миру. Создатели карты Fuze предлагают хранение до 30 различных карт в одной. Карта разработана для работы с разными системами приема оплаты, такими как банкоматы, портативные считыватели, бесконтактные платежные системы и прочие.

Чтобы использовать смарт-карту Fuze, пользователям нужно подключить карту к приложению, добавить все свои карты с помощью встроенного устройства чтения карт, а затем создать уникальный шестизначный код для защиты своих данных. Чтобы указать какую именно карту вы собираетесь использовать, вам не понадобится использовать свой мобильный телефон. На карте Fuze есть дисплей E-Paper, который отображает название используемой в данный момент карты и ее штрихкод. Использование штрихкода особенно удобно для членских карточек, у которых нет магнитных полосок или чипов.

Хотя хранение всей суммы на одной карте может показаться рискованным, у Fuze есть несколько защитных мер, которые помогут защитить пользователя. Если карта утеряна, есть возможность удаленно деактивировать ее. Пользователи также могут получать уведомления на телефон, если приложение определит что пользователь передвигается без карты т.к. в карте реализовано отслеживание местоположения.

Существует также поддержка одноразовых транзакций. Для этого пользователи могут выбрать карту для использования, она блокируется после завершения транзакции.

Что касается хранения данных, вся информация об оплате хранится в зашифрованном чипе (с использованием шифрования AES256) и не сохраняется на серверах или приложении для смартфонов.

Карта Fuze имеет размер 3,36 x 2,13 x 0,03 дюйма, весит 0,2 г, является такой же тонкой, как и обычная кредитная карта и использует литий-полимерный аккумулятор. При регулярном использовании (4-5 раз в день) батарея рассчитана на 30 дней, в то время как время автономной работы составляет 90-150 дней. Время подзарядки составляет полтора часа. Для использования карты требуется Android 5.0 или iOS 8.0 или выше.

Создатели карты Fuze привлекли более $530 000 при помощи краудфандинга. Стандартная карта Fuze поступит в продажу в июле 2017 года, а карта Fuze с микросхемой EMV выйдет в январе 2018 года. Цена будет составлять от 89 до 129 долларов США.



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