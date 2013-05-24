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Rolls-Royce показал самый дорогой автомобиль в мире. Из новых



Как сообщило итальянское онлайн-издание Moto.it, на только что прошедшем в Милане автосалоне классических авто Concorso d’Eleganza Villa d’Este британским автоконцерном Rolls-Royce публике был продемонстрирован, официально признанный самый дорогой автомобиль в мире.



И конечно же это модель авто была собрана в цехах этой легендарной компании и что самое примечательно так это то, что её собрали в единственном экземпляре и поэтому она так дорого стоит - по некоторым оценкам до 13 млн долларов США (а некоторые спецы говорят, что за такое произведение искусства могут выложить и 20 млн долл. США). Модель носит гордое название Sweptail и скорее всего это игра слов и переводу на русский не подается. И как сообщили журналисты из Moto.it, именно эту модель по просьбе одного богатого клиента специально собрали в цехах компании Rolls-Royce несколько лет тому назад: - дело в том, что мало того, что клиент хорошо обеспеченный человек, так он еще и знает толк в таких автомобилях, потому что увлекается их коллекционированием.



И вот теперь эта уже можно сказать, что прославленная автомашина была выставлена на всеобщее обозрение на выставке в Италии, а глава компании Rolls-Royce господин Торстен Мюллер-Отвос, выступая на её показе перед собравшимися зрителями, так прямо и заявил для всех, что он де безмерно горд, что именно в Британии сейчас находится самый дорогой автомобиль в мире, да-да, именно этот Sweptail, который он лично в тот день и продемонстрировал. Здесь стоит также уточнить, что господин Торстен Мюллер-Отвос имел в виду стоимость этого авто относительно ценника среди новых машин в истории автомобилестроения, а Sweptail и был создан несколько тому назад, о чём уже было упомянуто выше. Цена вообщем-то запредельная, так и есть -но у кого есть средства, тот купит.



Кстати, это всего лишь 2-местное купе во всю длину которого смонтирована панорамная крыша из стекла. Как раз для поездок на море. Конечно, салон отделан самой дорогой кожей и в нём есть специальная полка для головных уборов и это так сказать, для людей из высшего общества. В центре авто имеется консоль, где в особом отсеке содержатся несколько фужеров и шампанское. Также в отделке салона было использовано дорогое черное дерево. И техническая часть тоже не подкачала и на автомобиле стоит 6-ступенчатая коробка-автомат и двигатель на 6,75 л.



Вообщем что не говори, но это буквально роскошь на колёсах. Для богатых естественно.



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Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592df26d3d890 Как сообщило итальянское онлайн-издание Moto.it, на только что прошедшем в Милане автосалоне классических авто Concorso d’Eleganza Villa d’Este британским автоконцерном Rolls-Royce публике был продемонстрирован, официально признанный самый дорогой автомобиль в мире.И конечно же это модель авто была собрана в цехах этой легендарной компании и что самое примечательно так это то, что её собрали в единственном экземпляре и поэтому она так дорого стоит - по некоторым оценкам до 13 млн долларов США (а некоторые спецы говорят, что за такое произведение искусства могут выложить и 20 млн долл. США). Модель носит гордое название Sweptail и скорее всего это игра слов и переводу на русский не подается. И как сообщили журналисты из Moto.it, именно эту модель по просьбе одного богатого клиента специально собрали в цехах компании Rolls-Royce несколько лет тому назад: - дело в том, что мало того, что клиент хорошо обеспеченный человек, так он еще и знает толк в таких автомобилях, потому что увлекается их коллекционированием.И вот теперь эта уже можно сказать, что прославленная автомашина была выставлена на всеобщее обозрение на выставке в Италии, а глава компании Rolls-Royce господин Торстен Мюллер-Отвос, выступая на её показе перед собравшимися зрителями, так прямо и заявил для всех, что он де безмерно горд, что именно в Британии сейчас находится самый дорогой автомобиль в мире, да-да, именно этот Sweptail, который он лично в тот день и продемонстрировал. Здесь стоит также уточнить, что господин Торстен Мюллер-Отвос имел в виду стоимость этого авто относительно ценника среди новых машин в истории автомобилестроения, а Sweptail и был создан несколько тому назад, о чём уже было упомянуто выше. Цена вообщем-то запредельная, так и есть -но у кого есть средства, тот купит.Кстати, это всего лишь 2-местное купе во всю длину которого смонтирована панорамная крыша из стекла. Как раз для поездок на море. Конечно, салон отделан самой дорогой кожей и в нём есть специальная полка для головных уборов и это так сказать, для людей из высшего общества. В центре авто имеется консоль, где в особом отсеке содержатся несколько фужеров и шампанское. Также в отделке салона было использовано дорогое черное дерево. И техническая часть тоже не подкачала и на автомобиле стоит 6-ступенчатая коробка-автомат и двигатель на 6,75 л.Вообщем что не говори, но это буквально роскошь на колёсах. Для богатых естественно.Специально для mmgp.ru

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