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Omise собирается привлечь $19 миллионов от первой распродажи криптовалюты

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Omise собирается привлечь $19 миллионов от первой распродажи криптовалюты

Расположенная в Таиланде компания Omise, основанная 4 года назад и занимающаяся обеспечением платежей в Японии и Юго-Восточной Азии, ранее уже привлекла 17,5 миллионов долларов от таких инвесторов, как SBI, Sinar Mas и Ascend Group, но теперь она обратила внимание на криптовалюты и блокчейн. Она планирует получить 19 миллионов долларов счет продажи собственной монеты - OMG (сокращение от Omise Go), которые будут использованы на создание сети, позволяющей пользователям переводить деньги и производить платежи без необходимости открытия банковского счета и высокой комиссионной платы.

Основная цель - стимулировать финансовую интеграцию на развивающихся рынках, создав платформу, которую могут использовать и другие компании кроме Omise.


Согласно условиям, во время распродажи будет выпущено 65% всех монет. Еще 20% будут оставлены Omise для будущих затрат и расходов, а оставшиеся 10% - для команды компании. Последние 5% будут предоставлены тем, кто уже владеет монетами эфир (ether), чтобы вызвать интерес пользователей и повысить распространение собственной монеты.

Компания не планирует проводить еще одну продажу токенов в будущем.

Компания, которая обслуживает тысячи бизнес-клиентов в Японии, Таиланде и Индонезии, в настоящее время работает как платежный механизм, который позволяет компаниям получать деньги клиентов онлайн. В основном это касается кредитных карт, но, в отличие от более крупных глобальных игроков, таких как Stripe, Omise предлагает поддержку альтернативных вариантов, таких как оплата напрямую в небольших магазинах. Это связано с тем, что проникновение кредитных карт и банковских счетов на развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия, значительно ниже, поэтому необходимы альтернативы для удовлетворения потребностей массового рынка.

С монетой OMG Omise хочет убрать еще больше границ, устранив необходимость владеть банковским счетом. Компания планирует заказать разработку технологии мобильного кошелька у сторонней фирмы и разработать децентрализованную платежную систему, используя блокчейн и OMG. Децентрализовав свою сеть, Omise надеется предложить удобную площадку для финтех-стартапов, помогая тем избежать расходов на работу с такими фирмами, как Visa, и в конечном итоге увеличить финансовую интеграцию.

Владельцы монеты OMG смогут зарабатывать деньги, как дивиденды, за счет оплаты транзакций, которые происходят в сети Omise Go. Также будет возможность продать свою монету, если ее цена увеличится - это зависит от сети и успеха продукта.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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