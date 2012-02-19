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стабильный майнинг проверенный временем

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 00:54
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.07.2013
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стабильный майнинг проверенный временем
Доброго времени суток уважаемые форумчане, не буду ходить вокруг да около а перейду сразу к теме. Наверняка каждый из вас слышал о BITCOIN- цифровой валюте которая так нашумела в интернете, и не не даром с данной криптовалютой связан такой ажиотаж- на сегодняшний день курс биткоина 2400 долларов или 146000 рублей- впечатляет правда?, когда я пришел в майнинг то курс монеты стоил 840 долларов но в течении года упорно падал, многие тогда хоронили криптовалюту- начиная обыкновенных хейтеров до маститых финансовых аналитиков- все были уверены что биткоин канет в лета и идея что в интернете не будет своей валюты для совершения платежей или переводов ( именно для этого и создали биткоин), но дойдя до 150 долларов курс начал расти и растет постоянно ( а после того как Япония признала биткоин платежным инструментом так же как и фиатные деньги курс будет только расти)
Я не буду описывать что такое майнинг и как именно добывается криптовалюта- все это есть в интернете в подробном описании, скажу только одно майнинг это огромный бизнес на сегодняшний день и он не умрет никогда........... я вам лишь предлагаю начать зарабатывать деньги на пассиве, как спросите вы? да очень просто- начать майнить криптовалюту и продавать ее на биржах криптовалют
Первый сервис который я вам предлагаю- https://hashflare.io/r/A4052F89 старый добрый HASHFLAER, покупайте мощности- зарабатывайте крипту, получайте стабильный доход на пассиве, более 3-х лет в работе, реальная компания с реальным юридическим адресом, дочернее предприятие компании HASHCOINS ( компания занимается изготовлением оборудования для майнинга цифровой валюты) минимальный вход в пул всего 1 доллар. Лично я в данном пуле с 2014 года и заработал 7 биткоинов ( по сегодняшнему курсу почти 800 тысяч рублей) и давно уже окупил все затраты и работаю в плюс- 34 доллара в сутки. С 31 мая компания планирует открыть свой криптобанк в еврозоне, то есть стабильность как говорится на лицо.
Второй пул https://www.genesis-mining.com/a/172831 данный пул также работает уже более 3-х лет, я в пул вошел в 2015 году и тоже давно уже работаю в плюс, данная компания работает в США и имеет свои дата-центры по всему миру, компания имеет юридический адрес и реальный офис ( то есть не хайп и не пустышка) как я понял из переписки с админами они тоже работают на своем оборудовании.
Третий пул старый добрый EOBOT, именно с этого пула я начинал свой путь в майнинг и криптомир- https://www.eobot.com/user/47462 работает с 2013 года, компания как и генезиз американская, можно разогнать облако практически с ноля ( заходите каждый день и получайте бонус) множество монет для майнинга, возможность реинвеста, ну и конечно стабильность
если у вас возник вопрос- а куда девать намайненую крипту? вот вам биржа- https://yobit.io/?bonus=Dlkrm лучшая биржа по продаже криптовалюты, большой выбор купли-продажи форков а также ежедневный бонус, как видите все проекты имеют реальные юридические адреса- а значит не интернет пустышки и не хайпы ( которых сейчас в интернете очень много) не бойтесь начинать- кто боится нового и неизведанного в начале пути тот всегда так и остается на старте
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Andrey Legenchenko на форуме  
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