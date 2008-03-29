Evolve BioSystems привлек $20 миллионов для восстановления микрофлоры кишечника

Evolve BioSystems Inc., расположенная в Дейвисе (Калифорния, США) компания, занимающаяся разработкой новых решений для восстановления и поддержания здоровой микрофлоры кишечника у новорожденных, получила 20 миллионов долларов финансирования в Серии Б. Раунд возглавила компания Spruce Capital Partners/MLS при участии нынешних акционеров Horizons Ventures и Tate & Lyle Ventures, а также новых инвесторов Bow Capital и Acre Venture Partners.
Компания будет использовать полученные средства для продолжения клинических испытаний, расширения сферы действия и запуска своих активированных пробиотических и пребиотических продуктов, которые восстанавливают микрофлору кишечника у младенцев, обеспечивая надлежащее метаболическое и иммунное развитие. Кроме того, в планах разработка и коммерциализация продуктов для здоровья животных, которые нацелены на восстановление баланса микрофлоры кормящих животных.
Под руководством доктора Дэвида Кайла, выполняющего обязанности генерального директора, Evolve BioSystems разрабатывает продукты для укрепления, восстановления и поддержания здоровой микрофлоры кишечника человека. Компания, являющаяся подразделением Института здоровых пищевых продуктов (FFHI) при Калифорнийском университете, в настоящее время направляет свое внимание на платформу для исследования дисбактериоза кишечника в течение всего жизненного цикла человека, а также у различных видов животных. Evolve BioSystems проводит дальнейшие клинические исследования для разработки решения на основе микрофлоры для поддержания здоровья новорожденных.
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Перевод специально для MMGP.ru