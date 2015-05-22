veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,449 Благодарностей: 1,724 УГ: 23 КП: 0.130 подарки

Из Центробанка России украли 11,4 млн рублей



О том как грабят банки сняли десятки, если не сотни фильмов, об этом написано еще больше книг. При этом авторы книг и режиссеры фильмов любят "смаковать" детали, описывая подготовку, совершение самого грабежа, с оружием, перестрелками, погонями, драками, морем крови и горами денег.



А как же тогда украсть деньги в главном банке страны? Причем не просто в главном банке какой-либо страны, а самой большой страны в мире? Ведь в главном банке самой большой страны мира должно быть очень много денег.



Для совершения грабежа и чтобы проникнуть в главный банк страны надо тщательно подготовится, продумать план, припасти оружие, спец. средства. Так, скорее всего, подумает любой человек, который любит читать книжки и смотреть фильмы.



Как же на самом деле в реальности происходит ограбление Центробанка РФ?



Неизвестное лицо, которое так и осталось неизвестным через окно проникло в здание Центробанка РФ на Ленинском проспекте в Москве. Так все просто. Взял и влез в окно. Не надо иметь при себе оружие, открывать сейф-двери и взламывать сигнализацию. Открыл окошко и влез. Далее было еще проще. Злоумышленник решил, что ему не нужны деньги Центробанка. Действительно, зачем в Центробанке брать деньги, ведь есть деньги сотрудников. И просто прошелся по сумочкам. В них оказалось не много ни мало, а 11.4 миллиона рублей.



Меня в данной ситуации поразила даже не сумма, которую работники Центробанка носят с собой на мелкие расходы, так кофейку попить. А то, что такая сумма была наличными. Ведь Центробанк призывает все банки, чтобы они способствовали тому, чтобы страна переходила на безналичные расчеты, чтобы зарплаты платились на карточку, а магазины принимали не только наличку, а карточки. Банки всевозможными методами вынуждают предприятия и предпринимателей переходить на безналичные расчеты, а всю рублевую выручку им относить в банк, даже не давая денег на зарплаты, так как зарплату можно перечислить на карточку сотрудника. И возникает вопрос: Почему у сотрудников главного банка страны, которые должны быть примером не только всем банкам, но и всех стране скопилось в сумочках столько много наличных денег?



Но я очень рада, что сам Центробанк при этом не пострадал.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...ley-1002051830



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/592dcad16371c При этом сам Центробанк не пострадал.О том как грабят банки сняли десятки, если не сотни фильмов, об этом написано еще больше книг. При этом авторы книг и режиссеры фильмов любят "смаковать" детали, описывая подготовку, совершение самого грабежа, с оружием, перестрелками, погонями, драками, морем крови и горами денег.А как же тогда украсть деньги в главном банке страны? Причем не просто в главном банке какой-либо страны, а самой большой страны в мире? Ведь в главном банке самой большой страны мира должно быть очень много денег.Для совершения грабежа и чтобы проникнуть в главный банк страны надо тщательно подготовится, продумать план, припасти оружие, спец. средства. Так, скорее всего, подумает любой человек, который любит читать книжки и смотреть фильмы.Как же на самом деле в реальности происходит ограбление Центробанка РФ?Неизвестное лицо, которое так и осталось неизвестным через окно проникло в здание Центробанка РФ на Ленинском проспекте в Москве. Так все просто. Взял и влез в окно. Не надо иметь при себе оружие, открывать сейф-двери и взламывать сигнализацию. Открыл окошко и влез. Далее было еще проще. Злоумышленник решил, что ему не нужны деньги Центробанка. Действительно, зачем в Центробанке брать деньги, ведь есть деньги сотрудников. И просто прошелся по сумочкам. В них оказалось не много ни мало, а 11.4 миллиона рублей.Меня в данной ситуации поразила даже не сумма, которую работники Центробанка носят с собой на мелкие расходы, так кофейку попить. А то, что такая сумма была наличными. Ведь Центробанк призывает все банки, чтобы они способствовали тому, чтобы страна переходила на безналичные расчеты, чтобы зарплаты платились на карточку, а магазины принимали не только наличку, а карточки. Банки всевозможными методами вынуждают предприятия и предпринимателей переходить на безналичные расчеты, а всю рублевую выручку им относить в банк, даже не давая денег на зарплаты, так как зарплату можно перечислить на карточку сотрудника. И возникает вопрос: Почему у сотрудников главного банка страны, которые должны быть примером не только всем банкам, но и всех стране скопилось в сумочках столько много наличных денег?Но я очень рада, что сам Центробанк при этом не пострадал.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте.

CryptoFinance.Trade. GCProfits. __________________