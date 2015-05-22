Из Центробанка России украли 11,4 млн рублей

При этом сам Центробанк не пострадал.
О том как грабят банки сняли десятки, если не сотни фильмов, об этом написано еще больше книг. При этом авторы книг и режиссеры фильмов любят "смаковать" детали, описывая подготовку, совершение самого грабежа, с оружием, перестрелками, погонями, драками, морем крови и горами денег.
А как же тогда украсть деньги в главном банке страны? Причем не просто в главном банке какой-либо страны, а самой большой страны в мире? Ведь в главном банке самой большой страны мира должно быть очень много денег.
Для совершения грабежа и чтобы проникнуть в главный банк страны надо тщательно подготовится, продумать план, припасти оружие, спец. средства. Так, скорее всего, подумает любой человек, который любит читать книжки и смотреть фильмы.
Как же на самом деле в реальности происходит ограбление Центробанка РФ?
Неизвестное лицо, которое так и осталось неизвестным через окно проникло в здание Центробанка РФ на Ленинском проспекте в Москве. Так все просто. Взял и влез в окно. Не надо иметь при себе оружие, открывать сейф-двери и взламывать сигнализацию. Открыл окошко и влез. Далее было еще проще. Злоумышленник решил, что ему не нужны деньги Центробанка. Действительно, зачем в Центробанке брать деньги, ведь есть деньги сотрудников. И просто прошелся по сумочкам. В них оказалось не много ни мало, а 11.4 миллиона рублей.
Меня в данной ситуации поразила даже не сумма, которую работники Центробанка носят с собой на мелкие расходы, так кофейку попить. А то, что такая сумма была наличными. Ведь Центробанк призывает все банки, чтобы они способствовали тому, чтобы страна переходила на безналичные расчеты, чтобы зарплаты платились на карточку, а магазины принимали не только наличку, а карточки. Банки всевозможными методами вынуждают предприятия и предпринимателей переходить на безналичные расчеты, а всю рублевую выручку им относить в банк, даже не давая денег на зарплаты, так как зарплату можно перечислить на карточку сотрудника. И возникает вопрос: Почему у сотрудников главного банка страны, которые должны быть примером не только всем банкам, но и всех стране скопилось в сумочках столько много наличных денег?
Но я очень рада, что сам Центробанк при этом не пострадал.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...ley-1002051830
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