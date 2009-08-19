|
Сегодня, 23:50
|
Сегодня, 22:18
|
#1
|
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,026
Благодарностей: 1,505
УГ: 36
|
Никакого Chivas, Nike, iPhone: какие торговые марки больше не пропустит таможня
Никакого Chivas, Nike, iPhone: какие торговые марки больше не пропустит таможня Украины.
Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.
Об этом сообщает OpenDataBot.
Как отмечается, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.
Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными.
Бизнесу придется либо идти “в подполье”, либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция.
В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли:
Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi’s, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi
и другие.
Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/403...mozhnya-spisok
|
|
|
Сегодня, 23:31
|
#2
|
Профессионал
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,121
Благодарностей: 252
УГ: 0
|
Re: Никакого Chivas, Nike, iPhone: какие торговые марки больше не пропустит таможня
Нечто подобное и у нас происходит с продукцией Меузу Ксяоми и на форуме тема была что таможня начала заворачивать по глупейшим причинам.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 23:50
|