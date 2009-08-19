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Никакого Chivas, Nike, iPhone: какие торговые марки больше не пропустит таможня

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Старый Сегодня, 22:18
#1
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Никакого Chivas, Nike, iPhone: какие торговые марки больше не пропустит таможня


Никакого Chivas, Nike, iPhone: какие торговые марки больше не пропустит таможня Украины.

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.

Об этом сообщает OpenDataBot.

Как отмечается, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными.

Бизнесу придется либо идти “в подполье”, либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция.

В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли:
Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi’s, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие.

Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/403...mozhnya-spisok
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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 23:31
#2
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Имя: Андрей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Никакого Chivas, Nike, iPhone: какие торговые марки больше не пропустит таможня
Нечто подобное и у нас происходит с продукцией Меузу Ксяоми и на форуме тема была что таможня начала заворачивать по глупейшим причинам.
andrey2301 на форуме  
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